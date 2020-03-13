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Можно на диете: какое вино помогает худеть

Можно на диете: какое вино помогает худеть
Фото: pixabay.com
Крепкие напитки желающим сбросить вес пить не стоит

Специалисты составили рекомендации по правильному употреблению вина, в том числе для тех, кто активно занимается спортом или находится в процессе борьбы с лишним весом. По мнению экспертов Роскачества, не стоит сочетать спиртное, пусть даже в небольших дозах, со спортом.

Их советы опубликованы на официальном сайте организации. 

"Среди известных спортсменов немало любителей вина и даже владельцев собственных винных брендов, но им вряд ли придет в голову употреблять вино перед тренировкой", – цитирует   "МИР24" соообщение Роскачества. 

Что касается тех, кто придерживается диеты, то в этом вопросе специалисты сходятся во мнении: крепкие напитки – такие, как ром, виски, коньяк, – употреблять не следует. Подобный алкоголь считается очень калорийным. А вот выпить немного вина можно. Однако предпочтение лучше отдать сухому: оно не содержит сахара. Кроме того, желательно выбрать легкий напиток с невысокой долей содержания алкоголя, крепости в пределах 8 – 12 % будет вполне достаточно.

Исследователи также уверены, что не следует злоупотреблять спиртным, выпивая, к примеру, целую бутылку за раз. Предпочтительнее убрать остатки в холодильник, где хорошее вино спокойно может простоять пару дней, не потеряв при этом вкусовых качеств. 

"Одного, максимум двух бокалов вина за обедом или ужином вполне достаточно, чтобы получить гастрономические впечатления от сочетания еды с вином и не перебрать с алкоголем", – приводит слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна  "ФедералПресс".

Ранее "Утро назвало алкоголь, вызывающий самое жуткое похмелье. Это крепленые вина – херес и портвейн

Александра АКСЕНОВА

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