Когда лекарства бесполезны: как улучшить потенцию
С импотенцией сталкиваются немало мужчин, причем у многих из них проблемы начинаются уже после 40 лет. Однако порой купленные в аптеке лекарства для укрепления мужской силы не работают. В чем причина неэффективности препаратов и как избежать проблем с эрекцией, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Института высшего и дополнительного профессионального образования Роман Роживанов.
По словам специалиста, при появлении первых признаков импотенции необходимо сразу идти к специалисту и не заниматься самолечением. Дело в том, что препараты, которые можно купить в аптеке без рецепта, подходят далеко не всем, к тому же их действие зачастую ограничено. Так, мужчинам с дефицитом тестостерона подобные лекарства принимать бессмысленно – помогать они все равно не будут, рассказал Роживанов "Аргументам и фактам".
Если же с гормонами все в порядке, далее, по словам специалиста, нужно избавиться от привычек, которые убивают потенцию. На эрекцию влияют стресс и проблемы со сном, ожирение и любые виды отравления. Выработку тестостерона также приостанавливает прием стероидных препаратов, которые изначально разрабатывались как мужские контрацептивы. Вредным оказался и перегрев половых органов, отметил доктор наук.
Он также подчеркнул, что уровень тестостерона начинает снижаться после 30 лет, и это абсолютно нормально. Однако, если избегать всех вышеперечисленных факторов, влияющих на потенцию, по словам эксперта, проблем с эрекцией может не возникнуть и до 80 лет.
Влияет на мужскую силу и питание. Ранее специалисты назвали полезные для потенции продукты.
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