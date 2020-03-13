Секретом красоты поделилась известная ведущая

Елена Летучая рассказала, как ей удается поддерживать себя в отличной физической форме и поделилась правилась экспресс-диеты. По словам экс-звезды "Ревизорро", с помощью нескольких привычек можно избавиться от лишних килограммов за короткие сроки.

Первым залогом стройной фигуры после 40 лет телеведущая назвала здоровый сон. В день нужно спать не менее восьми часов, причем, до того как уснуть, следует отключить все гаджеты и дать глазами отдохнуть. Полноценный отдых восстановит силы и улучшит состояние кожи лица.

Елена также призналась, что пьет много воды и старается не есть после шести часов вечера, передает Wday.ru. Еда должна быть максимально простой и полезной: перед работой Летучая питается геркулесом на воде без сахара и соли. В рационе лучше отказаться от жареной пищи, десертов и фастфуда.

В основе хорошего внешнего вида лежит систематический уход за собой, отметила телеведущая. Его, как и спортивные тренировки, можно проводить дома, причем желательно сделать утреннюю зарядку ежедневной привычкой.

Кроме того, напомнила экс-звезда "Ревизорро", после 35 лет нужно соблюдать строгие правила, чтобы сохранять стройное и подтянутое тело. Все вредные привычки начнут отражаться на здоровье.

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