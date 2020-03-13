Для сохранения здоровья не нужно тратить много денег на врачей и лекарства

Прожить много лет мечтает каждый, однако для этого важно оставаться в хорошей физической форме. Помогут простые продукты: холодец и настойка крыжовника.

Коллаген, содержащейся в традиционном блюде из мяса, помогает суставам сохранить подвижность и улучшает самочувствие в целом. Кроме того, это вещество укрепляет кости, соединительные ткани, сухожилия и связки,а также улучшает мыслительную деятельность. Глицин, который есть в студне, является природным антидепрессантом, а ретинол борется с болезнетворными бактериями и вирусами.

Еще один секрет молодости – домашнее вино из крыжовника. Автор блога утверждает, что ягоды нормализуют давление и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, напиток помогает при воспалениях мочевого пузыря и болезнях почек. Он улучшает обмен веществ, способствует пищеварению и убирает сыпь на коже. Однако нужно помнить, что алкогольные напитки следует употреблять в умеренном количестве.

Ранее "Утро" поделилось сладким рецептом, который также используют долгожители.