Риск инсульта у беспокойно спящих вырастает в три раза

Похрапывание во сне – вовсе не безобидный недостаток, оно может быть симптомом опасных сердечно-сосудистых болезней.

"Храп связан с высокими рисками нарушения мозгового или сердечного кровообращения, то есть с инсультами и инфарктами", – рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" ведущий врач-сомнолог Ильинской больницы Светлана Вострухова.

Доктор подчеркнула, что у сильно храпящих мужчин риск инсульта повышается в три раза, чем у тех, кто спит спокойно. Около 50% пациентов, имеющих проблемы со сном, страдают апноэ – синдромом остановки дыхания во сне.

Очень часто человек даже не догадывается о своем заболевании, ведь оно не приносит ни боли, ни сколько-нибудь заметного неудобства. Единственный признак апноэ – это храп.

Между тем болезнь вызвает ночное острое нарушение мозгового кровообращения, поэтому его обязательно нужно лечить, отмечает сайт "Комсомольская правда".

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