Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Назван безобидный симптом болезни сердца

Назван безобидный симптом болезни сердца
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Риск инсульта у беспокойно спящих вырастает в три раза

Похрапывание во сне – вовсе не безобидный недостаток, оно может быть симптомом опасных сердечно-сосудистых болезней.

"Храп связан с высокими рисками нарушения мозгового или сердечного кровообращения, то есть с инсультами и инфарктами", – рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" ведущий врач-сомнолог Ильинской больницы Светлана Вострухова. 

Доктор подчеркнула, что у сильно храпящих мужчин риск инсульта повышается в три раза, чем у тех, кто спит спокойно. Около 50% пациентов, имеющих проблемы со сном, страдают апноэ – синдромом остановки дыхания во сне.

Очень часто человек даже не догадывается о своем заболевании, ведь оно не приносит ни боли, ни сколько-нибудь заметного неудобства. Единственный признак апноэ – это храп.

Между тем болезнь вызвает ночное острое нарушение мозгового кровообращения, поэтому его обязательно нужно лечить, отмечает сайт "Комсомольская правда"

Ранее певец Алексей Воробье рассказал, как он боролся с последствиями инсульта.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей