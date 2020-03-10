Вернуть мужскую силу помогут несколько блюд

Весенний авитаминоз пагубно влияет на мужское здоровье. После долгих месяцев без солнца и полезных микроэлементов организм истощается. Восстановить силы и встретить самое романтичное время в году во всеоружии помогут всего несколько продуктов.

Необходимый представителям сильного пола магний можно получить из орехов. Кешью и миндаль обладают наибольшим количеством полезных веществ, даже небольшое их количество поможет укрепить нервы и снять напряжение. Железо лучше всего сохраняется в говяжьей печени: всего 100 г в день поддержат его нужный уровень в организме.

Витамин D – важнейший элемент, который напрямую влияет на выработку тестостерона. Из-за особенностей погоды россиянам сложно получить его от солнечных лучей, поэтому на помощь приходит рыба.

В сельди и тунце находится не только нужный витамин D3, но и рыбий жир, который тоже оказывает благоприятное воздействие на мужское здоровье. Небольшое количество "солнечного витамина" в организме приведет к проблемам с костями и выработкой тестостерона после 40 лет.

Ранее "Утро" рассказало о привычках, которые убивают тестостерон.