Юные россияне мучаются от кашля по вине взрослых

Зараза, которую, казалось, победили еще в СССР, подняла голову в наши дни в России. Только за 2019 г. число заболевших коклюшем детей выросло на 40%. В январе 2020 г. врачи выявили эту инфекцию у 1758 граждан, 89% из которых младше 14 лет.

Врачи однозначно винят во всем родителей, которые не выполняют рекомендации и срывают график прививок или вообще отказываются прививать детей.

"Выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014 – 2016 г.г. менее 50% детей", – сообщил РБК главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.

Коклюш проявляется приступами спазматического кашля, которые ничем не остановить. При этом вылечить быстро его можно только на ранней стадии, когда симптомов почти нет. Развившуюся инфекцию антибиотики не берут, и пациенты мучаются по полгода, да еще получают пневмонию в виде осложнений.

"Тяжелая болезнь, на детей смотреть больно. Это потому, что очень свободно у нас с выбором вакцин, вакцинации. Мы пожинаем плоды этой свободы", – пояснил телеканалу "360" специалист Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В связи с участившимися случаями выявления коклюша эксперт рекомендовал ставить повторную прививку детям в возрасте 7 – 14 лет. В Москве, где случаев заражений выявлено больше всего по стране, предусмотрена бесплатная и первичная, и повторная вакцинация.

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