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Прожить до 90 лет: что есть на ужин

Прожить до 90 лет: что есть на ужин
Фото: pixabay.com
Последний прием пищи влияет на сон и способность восстанавливаться на следующий день

Секрет здоровой и долгой жизни очень прост и, в первую очередь, заключается в правильном рационе. Медики не раз говорили о вреде переедания, особенно это касается ужина. Ведь от последнего приема пищи зависит не только здоровье желудочно-кишечного тракта, но и качество сна.

Диета долгожителей включает в себя большое количество овощей, считает автор Яндекс.Дзен-канала "Медик.com". На ужин можно сделать салат или съесть их в тушеном виде – в продукте мало калорий и такое блюдо не перегрузит организм перед сном. К овощам отлично подойдет запеченная в духовке рыба.

А вот от жирной и тяжелой пищи на ночь специалисты советуют отказаться. Кроме того, сухие и твердые блюда перед сном тоже только навредят, именно поэтому гречневую и рисовую каши лучше оставить на утро. А вот фрукты станут отличным перекусом, например, яблоки и бананы. Йогурты, купленные в магазине, пользы не принесут, поэтому их лучше заменить на натуральные, приготовленные в домашних условиях.

Полноценный ужин должен быть не позже, чем за 3-4 часа до сна, а небольшой перекус можно позволить и за 1-2 часа. Такой рацион, по словам автора блога, позволит прожить до 90 лет. Помимо питания необходимо исключить все вредные привычки и больше гулять на свежем воздухе. Однако необходимо помнить, что перед тем, как воспользоваться народными советами, стоит проконсультироваться с врачом. 

Ранее специалисты назвали продукты, которые помогут укрепить иммунитет и противостоять вирусам.

Карина СИРАЗОВА

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