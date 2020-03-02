Отказ от них продлит молодость

Чтобы сохранить красоту и здоровье после 50 лет, диетологи советуют пересмотреть отношение к ежедневному рациону. Во время этого периода жизни организм нуждается в дополнительном уходе: замедляются процессы обмена веществ, которые напрямую влияют на внешний вид.

Долгожители отказываются от красного мяса. Особенно вредным его признают в обработанном виде: когда продукт продается в виде колбас и сосисок. Потребление мяса в больших количествах препятствует усвоению кальция.

Стоит урезать количество бобовых в организме: они очень тяжело усваиваются. Плоды могут вызвать вздутие живота и изжогу из-за большого количества олигосахаридов. Чтобы избавиться от них, небольшое количество бобовых надо замочить в воде перед употреблением.

Для сохранения фигуры и подтянутой кожи лица надо отказаться от рафинированных углеводов. Они содержатся в выпечке, сахаре, макаронах. После промышленной обработке они лишаются всех полезных элементов и начинают резко повышать уровень сахара в крови. Подобные продукты могут стать причиной диабета.

Масло также стоит под запретом для тех, кому больше 50 лет. Оно повышает уровень холестерина и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Обычное масло стоит заменить на оливковое. Орехи и авокадо подойдут как источник полезных жиров, сообщает мнение экспертов автор канала "Советы MIX".



Ранее "Утро" рассказало, чем завтракают долгожители, чтобы продлить молодость.