Плотный прием пищи с утра продлит молодость

Каким продуктам отдать предпочтение после пробуждения, чтобы хорошо себя чувствовать весь день, рассказала врач.

Помимо заряда энергии, правильный завтрак помогает в борьбе с заболеваниями и старением организма, считает кандидат медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, первый прием пищи должен быть плотным и составлять не менее 25% от ежедневной нормы калорий.

Завтрак запускает здоровый метаболизм и заполняет пробел в гликогене, который организм потратил за ночь из печени, сообщила медик NationNews.ru.

Полезные блюда с утра помогают регулировать процессы, которые связаны с функциями усвоения пищи. Диетолог уверена, что в первую очередь надо следить за качеством еды и сознательно подходить к выбору продуктов, которые напрямую влияют на здоровье.

Ранее "Утро" рассказало о главном продукте для продления молодости.