Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Продлить молодость: как завтракают долгожители

Продлить молодость: как завтракают долгожители
Фото: Jan Tepass/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Плотный прием пищи с утра продлит молодость

Каким продуктам отдать предпочтение после пробуждения, чтобы хорошо себя чувствовать весь день, рассказала врач.

Помимо заряда энергии, правильный завтрак помогает в борьбе с заболеваниями и старением организма, считает кандидат медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, первый прием пищи должен быть плотным и составлять не менее 25% от ежедневной нормы калорий. 

Завтрак запускает здоровый метаболизм и заполняет пробел в гликогене, который организм потратил за ночь из печени, сообщила медик NationNews.ru. 

Полезные блюда с утра помогают регулировать процессы, которые связаны с функциями усвоения пищи. Диетолог уверена, что в первую очередь надо следить за качеством еды и сознательно подходить к выбору продуктов, которые напрямую влияют на здоровье. 

Ранее "Утро" рассказало о главном продукте для продления молодости.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей