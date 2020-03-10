Эндокринолог назвала плюсы и минусы популярных способов похудеть

Наверняка, каждая представительница прекрасного пола хоть раз сталкивалась с проблемой выбора подходящей диеты. Ведь жертвовать здоровьем, страдая от головокружения и приступов гастрита ради стройной фигуры, вряд ли решится даже самая заядлая модница.

Врачи всего мира сходятся во мнении, что правильная диета не должна вредить организму. Алтайская эндокринолог Инна Вейцман проанализировала несколько популярных диет и выяснила, какая из них поможет уменьшить талию без проблем.

Средиземноморской диеты можно придерживаться довольно долго. Такой рацион считается самым изученным и комфортным для организма, рассказала Вейцман а интервью барнаульскому изданию "ТОЛК".

Большую роль в данной системе питания играет не только физиологический, но и ментальный момент – принимать пищу советуют неспешно и в хорошей компании. Запреты в таком виде рациона достаточно щадящие: нельзя есть мед, сладости, красное мясо, яйца и молочные продукты. Зато можно употреблять рыбу и много овощей, но лучше – сырыми.

Новомодную кетодиету эндокринолог раскритиковала. Такой вариант подразумевает полный отказ от углеводов и акцентирование на жирах. Тем, кто его придерживается, позволено питаться мясом, рыбой, птицей, морепродуктами. А злаки, фрукты, бобовые, молочные продукты, сахар, мед и сухофрукты запрещены. "От подобной диеты ухудшается концентрация, возникает слабость. Нет нормального источника энергии. Наблюдается закисление организма", – отметила врач. И добавила, что те, кто придерживается данного рациона, рано состарятся.

Dash-диету для гипертоников эндокринолог похвалила. Суть такого питания – в ограничении потребления соли. Благодаря этому "в организме не задерживается жидкость, что способствует нормализации водно-солевого обмена, а в результате и артериального давления", пояснила Инна Вейцман.

Избежали жесткой критики и такие методы сбросить вес, как интервальное голодание и разгрузочные дни. По мнению специалиста, нельзя злоупотреблять подобными способами похудения. "Если углеводный голод продолжается недолго, негативного влияния на организм нет", – сказала она. А также подчеркнула пользу потребления клетчатки и отрубей в разгрузочные дни.

Кроме того, эндокринолог раскрыла небольшой секрет правильного похудения. В течение трех месяцев можно избавиться не более чем на 5% от исходного веса. Только в таком случае процесс похудения будет проходить без вреда для здоровья.

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