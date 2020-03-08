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Страшные последствия: раскрыта неожиданная опасность диет

Страшные последствия: раскрыта неожиданная опасность диет
Фото: imagebroker/Ulrich Niehoff/imagebroker.net/www.globallookpress.com
Дефицит витаминов может вызвать малокровие

Люди, которые пытаются похудеть с помощью вегетарианских или низкокалорийных диет, а также приверженцы такого рациона питания, рискуют столкнуться с различными проблемами здоровья. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок .

По его словам, весной вегетарианцы и традиционалисты, то есть те, кто постоянно ест одно и то же, могут страдать от авитаминоза. Как отметил специалист, в группе риска всегда люди, которые ограничивают себя в еде. Вегетарианцы сталкиваются с тем, что в России такой агропромышленной индустрии, которая обеспечила бы их полноценным рационом со всеми необходимыми витаминами животного происхождения и микроэлементами, нет. 

"Я сталкивался с тем, что, когда девушки хотят похудеть и садятся на какие-то вегетарианские или низкокалорийные диеты, у них начинаются проблемы", – отметил Болибок в разговоре с радио Sputnik, добавив, что иногда у людей возникает малокровие.  

Врач советует тем, кто хочет ограничивать себя в еде, сначала обратиться к диетологу. К слову, этот специалист поможет добавить в рацион нужные микроэлементы тем, кто из года в год ест одно и то же. Однотипное питание очень распространено в России, подчеркнул Болибок. Важно менять продукты, чтобы не возникало авитаминоза. 

Полина ИВАНОВА

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