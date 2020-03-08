Как поднять потенцию: эффективные упражнения в домашних условиях
Укрепить мужскую силу и избавиться от неприятного недуга помогут простые упражнения, которые достаточно выполнять один-два раза в день. Делать их можно в домашних условиях, много времени это не займет.
Упражнение 1
Лечь на пол на спину. Руки вытянуть вдоль туловища. Медленно и плавно подтягивайте ноги к себе, постепенно разводя колени в стороны. Пятками нужно скользить по полу. Так же не торопясь возвращаемся в исходное положение. Нужно сделать минимум 10 повторений.
Упражнение 2
Так же лежа на спине, согните ноги в коленях. Ступни должны стоять на полу. Медленно разводите колени в стороны настолько, насколько можете, затем сводите их обратно. Все нужно делать плавно. Повторять 15 раз.
Упражнение 3
Перевернитесь на живот. Согните ногу в колене, голень должна расположиться перпендикулярно полу. Затем поднимите (невысоко) ее над полом. Опустите вниз. Повторять от 6 до 12 раз. То же самое – и с другой ногой.
Упражнение 4
Выполняется стоя. Ноги поставьте на ширину плеч. Делайте медленно неглубокие приседания. Делать 6-12 раз.
У этого комплекса есть ряд противопоказаний. Вот некоторые из них: нельзя выполнять сразу после операций на органах таза, органах брюшной полости или грудной клетки, при повышенном давлении, температуре; при обострении простатита делать с осторожностью, советует доктор Евдокименко на своем канале на YouTube. Лучше сначала проконсультироваться с лечащим врачом.
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