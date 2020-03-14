У кефира – целый ряд полезных свойств: он помогает даже защититься от рака

Пробиотики, полисахариды – в нем содержится масса веществ, благотворно влияющих на организм. Кисломолочный напиток особенно полезен тем, кому больше 50 лет.

Наладить работу желудочно-кишечного тракта, из-за проблем с которым с возрастом мы страдаем все чаще, помогают микроорганизмы – бифидо– и лактобактерии. Кроме того, благодаря пробиотикам ежедневное употребление кефира помогает справиться с инфекциями – например, кишечной палочкой и сальмонеллой.

Кефир помогает даже при профилактике рака – пробиотики не дают злокачественным клеткам развиваться, предотвращая возникновение опухолей, утверждает сторонник здорового образа жизни Андрей Дорошенко в статье в "Яндекс.Дзен".

Полисахарид, который содержится в кисломолочном напитке, облегчит страдания аллергиков, отмечает он. Кроме того, он способствует снижению давления.

Между тем, есть и ряд противопоказаний. Кефир не стоит пить тем, у кого язва, гастрит или панкреатит. Посоветуйтесь с врачом, чтобы не нанести вреда здоровью.

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