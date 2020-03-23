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Второе дыхание: китайская гимнастика против старения

Второе дыхание: китайская гимнастика против старения
Фото: pixabay.com
Всего несколько упражнений помогут поддержать тонус и продлить молодость

Известно, что именно на востоке люди считаются долгожителями. Все дело в постоянном поддержании физической активности. Несложный комплекс упражнений при регулярном его выполнении поможет отсрочить старость, избежать болезней суставов и сердца, а также избавит от проблем с дыханием и ряда других неприятных симптомов. Единственное, что вам понадобится, это концентрация и совсем немного свободного времени.

1. Самое важное в данном упражнении – правильное, ровное дыхание. Нужно встать прямо, поставив ноги на ширине плеч. На вдохе поднимаем руки прямо перед собой ладонями вниз. На выдохе – сгибаем ноги в коленях, немного приседая. Важно следить за дыханием и держать спину ровно, чтобы не допускать перегибов в диафрагме. Повторить 10 раз.

2. Для второго упражнения нужно принять такую же исходную позицию: ноги на ширине плеч. На вдохе поднять обе руки над головой, чтобы ладони были обращены друг к другу. На выдохе наклониться влево. Необходимо следить за дыханием и корпусом: ноги продолжают прямо стоять на полу, но для правильности исполнения нужно переносить вес на сторону наклона. На вдохе вернуться в исходное положение. Потом на выдохе наклон в другую сторону. Повторить около 10 раз.

3. Суть следующего упражнения заключается в расширении грудной клетки. Нужно встать прямо, и на вдохе поднять руки на уровень плеч. На выдохе опустить руки и согнуть колени. Повторить около 5-10 раз.

4. Последнее упражнение потребует концентрации. Ноги на ширине плеч, на вдохе колени слегка сгибаются, а руки скрещиваются между собой на уровне колен. На выдохе нужно выпрямиться и поднять руки прямо над головой. Повторить упражнение 5-10 раз.

Эти несложные упражнения следует выполнять регулярно, тогда организм будет в тонусе, а старость не наступит еще долгие годы. Однако следует помнить, что перед занятием стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы не допустить никаких опасных нагрузок на организм. 

Александра АКСЕНОВА

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