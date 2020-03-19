Секрет японских долгожителей раскрыт

Как сохранить молодость и красоту до самой старости, знают японцы. Данный факт подтверждает статистика, согласно которой средний возраст продолжительности жизни в Стране восходящего солнца – 84,2 года.

Секрет долголетия кроется в питании и образе жизни населения островного государства. Немаловажную роль играет гимнастика "Макко-хо", в основе которой лежит принцип подвижности суставов и позвоночника. Омолаживающие упражнения порой сравнивают с занятием йогой. Однако они повторяются многократно с увеличением амплитуды движений.

Итак, в список основных правил гимнастики долгожителей входят прямая спина, отсутствие спешки, вдох – на подъеме, выдох – при наклоне, во время которого необходимо тянуться прессом, а не руками. А еще нельзя перенапрягать связки.

Комплекс состоит из четырех простых на первый взгляд упражнений. Первое – напоминает "бабочку" при растяжке. Необходимо согнуть колени, соединив стопы. Не сутулясь, следует одновременно выдохнуть и сделать наклон. На вдохе – выпрямиться. При систематических тренировках вскоре можно будет легко дотягиваться животом до стоп.

Затем сядьте прямо и вытяните ноги перед собой, потянув стопы на себя. Упражнение выполняется по тому же принципу. С идеально ровной спиной, которую на первых порах будет трудно держать прямо, необходимо совершить наклон на выдохе, на вдохе – медленно вернуться в исходное положение.

Следом идет упражнение, с которым, наверняка, знакомы любители растяжки. Сидя на коврике, надо широко развести ноги и, выдыхая, медленно опуститься вперед. Затем в таком же темпе вернуться назад. С каждым разом следует шире разводить ноги.

И, наконец, упражнение под номером четыре. Для его выполнения нужно сесть на колени. Ягодицы разместить на полу между стопами. Выдох – наклон назад. Спина должна оказаться на полу, а руки – вдоль головы. На вдохе необходимо вернуться назад. Если сложно, можно помочь себе руками.

Между тем следует помнить, что выполнение данных упражнений возможно только после консультации с специалистом.

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