Сохранить здоровье и и оставаться бодрым до самой старости поможет морская капуста

Япония – страна долгожителей, где население каждый день употребляет в пищу ламинарию, или морскую капусту. Средний возраст продолжительности жизни в государстве превышает 83 года.

Если сложить два этих факта, то сам собой напрашивается вывод о том, что богатая йодом водоросль омолаживает организм и продлевает срок его службы.

Недаром именно с этой целью ее употребляли в восточных странах. В ламинарии полно уникальных аминокислот. Она богата минеральными веществами и является кладезем витаминов С, Е, D и группы В. Что уж говорить о содержании йода. В одном килограмме подводного растения его столько, сколько вмещает в себя 100 тыс. л морской воды. Йод ламинарии относится к категории легкоусвояемых.

Омолаживающим и продлевающим жизнь эффектом она обладает благодаря полисахаридам. Высокомолекулярные углеводы, пишет автор "Яндекс. Дзен" канала "Есть здорово!", чистят организм от вредных солей тяжелых металлов и радионуклидов. Содержащиеся в морской капусте альгинаты уничтожают токсины и вредоносные бактерии, а в паре со стеринами – удаляют опасный холестерин, укрепляя сердечно-сосудистую систему.

Зеленая водоросль улучшит работу кишечника, поможет укрепить иммунитет и сохранить идеальную фигуру. Она не только полезная, но и вкусная. Из нее получается легкий салат, разнообразит который добавление яйца, морепродуктов или овощей. Приверженцам правильного питания также знакомы чипсы из морской капусты, который прекрасно подходят для перекуса.

Ранее "Утро" назвало два продукта, который позволят дожить до глубокой старости.