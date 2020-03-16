Ешь и молодей: универсальный продукт для долгожителей
Япония – страна долгожителей, где население каждый день употребляет в пищу ламинарию, или морскую капусту. Средний возраст продолжительности жизни в государстве превышает 83 года.
Если сложить два этих факта, то сам собой напрашивается вывод о том, что богатая йодом водоросль омолаживает организм и продлевает срок его службы.
Недаром именно с этой целью ее употребляли в восточных странах. В ламинарии полно уникальных аминокислот. Она богата минеральными веществами и является кладезем витаминов С, Е, D и группы В. Что уж говорить о содержании йода. В одном килограмме подводного растения его столько, сколько вмещает в себя 100 тыс. л морской воды. Йод ламинарии относится к категории легкоусвояемых.
Омолаживающим и продлевающим жизнь эффектом она обладает благодаря полисахаридам. Высокомолекулярные углеводы, пишет автор "Яндекс. Дзен" канала "Есть здорово!", чистят организм от вредных солей тяжелых металлов и радионуклидов. Содержащиеся в морской капусте альгинаты уничтожают токсины и вредоносные бактерии, а в паре со стеринами – удаляют опасный холестерин, укрепляя сердечно-сосудистую систему.
Зеленая водоросль улучшит работу кишечника, поможет укрепить иммунитет и сохранить идеальную фигуру. Она не только полезная, но и вкусная. Из нее получается легкий салат, разнообразит который добавление яйца, морепродуктов или овощей. Приверженцам правильного питания также знакомы чипсы из морской капусты, который прекрасно подходят для перекуса.
Ранее "Утро" назвало два продукта, который позволят дожить до глубокой старости.
Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели
Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам
Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Приметы на 16 марта: чего нельзя делать в Евтропиев день
- Анекдот дня на 16 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Что говорят звезды: гороскоп на неделю
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик