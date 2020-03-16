Любители принимать горячий душ рискуют "убить" свой тестостерон

Названо универсальное средство, которое поможет взбодриться и укрепить мужскую силу, а, следовательно, повысить качество любовных утех. Оказывается, холодный душ не только приводит в тонус тело, но и повышает уровень тестостерона.

Он вырабатывается из-за стресса, который испытывает организм во время процедуры. Однако приступать к ней без подготовки не рекомендуется. Чтобы повысить потенцию, а не наоборот, начинать следует с душа в теплой воде, поэтапно понижая ее температуру до минимальной.

Спешка в этом деле может лишь навредить, уточняет автор канала "Спорт по-вкусному" "Яндекс Дзен". Прежде чем принимать холодный душ, нужно помнить, что данный способ помог конкретному человек. Поэтому сначала необходимо проконсультироваться со специалистом.

О пользе водных процедур при низкой температуре пишет и интернет-пользователь Андрей Дорошенко. По его словам, тестостерон не любит чрезмерное тепло. При 34° С уровень мужского гормона начинает понижаться. Горячий душ, по словам Дорошенко, также вреден и для женского либидо.

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