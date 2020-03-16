Избавление от лишних килограммов обойдется в копейки

Нехватка жидкости в организме человека чревата рядом неприятных симптомов. Неправильное пищеварение, потускнение волос, ухудшение качества кожи, избыточный вес– иногда все эти проблемы возможно решить, увеличив суточную норму воды.

При нехватке жидкости в организме замедляется обмен веществ, начинают появляться жировые отложения, а ведь зачастую стакан чистой прохладной воды способен заменить целый прием пищи. Причем, специалисты уверены, что потреблять необходим именно воду, не пытаясь заменить ее чаем, кофе или соком.

"В идеале в течение дня нужно пить бутилированную минеральную воду без газа – в ней содержаться активные микроэлементы и минералы, которые ускоряют обмен веществ, пищеварение и положительно сказываются на общем состоянии организма.", поделилась диетолог Евгения Вербицкая в своем интервью ГолосUa. Врач так же подчеркнула, что фильтрованная и кипяченая вода, по необходимыми свойствами не обладает, а газированные напитки слишком калорийны.

Неплохой альтернативой могут служить натуральные морсы, компоты из сухофруктов, отравы трав и ягод, например, шиповника. Главное, не злоупотреблять сахаром.

Так же диетолог посоветовала начинать утро со стакана воды с лимоном– такой напиток при регулярном его потреблении благоприятно влияет на метаболизм, хорошо сказывается на работе печени и обеспечивает легкостью на весь день.