Популярное растение считается мощным афродизиаком

Избавиться от проблем с эрекцией можно не только при помощи лекарств, но и народными средствами. С давних пор зверобой применяют при лечении болезней желудка, сердечно-сосудистой системы, а также при импотенции.

Эта трава борется с ослаблением мужской силы благодаря расширяющим сосуды флавоноидам, нормализующему кровообращение кверцетину и снижающему стресс гиперицину. Некоторые врачи рекомендуют применять зверобой при воспалениях половых органов, а также при нарушениях их работы, пишет ManSovets.

Кроме того, растение считается мощным афродизиаком, поэтому быстро повышает либидо и потенцию. Употреблять зверобой можно в виде отвара или настойки.

Чтобы приготовить настойку для повышения потенции в домашних условиях, нужно залить 50 г сухого растения 100 г водки и настаивать в течение десяти дней, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "#отомосем#". Однако такое средство нельзя употреблять перед тем, как сесть за руль, поэтому отличной альтернативой ему станет травяной отвар: 10 г зверобоя необходимо залить 200 мл кипятка и настаивать полчаса. Употреблять такое снадобье можно три раза в день перед едой.

Специалисты предупреждают, что перед приемом средства для потенции из зверобоя нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Кроме того, народная медицина не может стать основным лечением импотенции. Поэтому при любых проблемах с эрекцией в первую очередь необходимо проконсультироваться со специалистом.

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