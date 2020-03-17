Простое средство укрепит иммунитет и снизит риск развития рака

Оставаться молодым и красивым как можно дольше мечтают многие. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек, правильно питаться и вести активный образ жизни. Однако, уверяют эксперты, существует еще один секрет долгожителей – народное средство, продлевающее молодость.

Чтобы приготовить лекарство для укрепления здоровья, пишет автор блога Яндекс.Дзен-канала "Простые рецепты", понадобится всего три ингредиента: два лимона, три головки чеснока и 500 г меда. Лимон и чеснок пропустить через мясорубку или измельчить в блендере, а затем перемешать с медом. Полученную смесь настаивать в течение пяти дней в холодильнике. Эликсир молодости готов!

Употреблять это народное средство нужно ежедневно по одной чайной ложке перед едой, советует автор. Лекарство заметно укрепит иммунитет, а также продлит молодость и сохранит красоту.

Лимоны невероятно полезны для организма благодаря содержанию витамина C. Цитрус также улучшает циркуляцию крови и предотвращает размножение вредных бактерий, сообщается на сайте Центра гигиенического образования Роспотребнадзора.

Множество полезных веществ и в чесноке. Среди них - калий, кальций, фосфор, витамины группы В и С. Кроме того, овощ снижает риск развития раковых заболеваний, пишет сайт "Комсомольская правда". Однако необходимо помнить, что народные средства могут быть вредны, поэтому сначала необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее "Утро" писало о настойке долголетия, которая готовится из "сибирского женьшеня", продлевающего молодость, а также земляники, калины, облепихи и рябины.