Рецепт целебного настоя из натуральных продуктов

Для полезного напитка не понадобятся экзотические ингредиенты. В составе настойки долгожителей – корень элеутерококка, который называют "сибирским женьшенем", а также земляника, калина, облепиха и рябина. Каждый ингредиент обладает целым рядом полезных свойств.

Так, элеутерококк помогает укрепить сосуды и повышает иммунитет. Кроме того, этот корень помогает при восстановлении – часто препараты и настои на его основе советуют принимать после операций.

Облепиха также усиливает способность организма к регенерации, кроме того, вещества в ее составе стимулируют работу мозга и улучшают память.

Калина благотворно влияет на работу печени, сердца, сосудов и ЖКТ.

Рябина помогает разогнать обмен веществ и выгоняет из организма токсины.

Настой и чай с листьями земляники хорошо пить при гриппе – ее называют растительным антибиотиком. Кроме того, вещества в их составе оказывают успокаивающее действие, что полезно при стрессах. Хорошо листья земляники помогают и тем, кто страдает от отеков.

Для приготовления настойки долголетия понадобится:

По чайной ложке корня элеутерококка и листьев земляники (измельченных), по столовой ложке рябины, калины и облепихи. Все ингредиенты залить четырьмя стаканами кипятка и настаивать полчаса. Пить по полстакана четыре раза в день, предварительно подогрев. После месячного курса необходимо сделать перерыв в два месяца, делится автор канала "Бабка Аглая" в "Яндекс.Дзен".

Если вы страдаете от гипертонии или хронических болезней, обязательно прежде посоветуйтесь с врачом.

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