Несложная зарядка поможет продлить жизнь и избежать болезней

После 60 лет одни начинают путешествовать, другие занимаются садоводством, а кто-то проводит все свободное время с любимыми внуками. Но главное в этом возрасте – не забывать о своем здоровье. Специалисты уверены, что пожилым людям просто необходимо проходить регулярную диспансеризацию и ежедневно делать гимнастику.

Профессор Сергей Бубновский разработал несколько специальных упражнений, которые не только поддержат организм в тонусе, но и помогут избежать таких неприятных заболеваний, как тромбоз.

1. Первое упражнение отлично подойдет для профилактики венозного застоя в нижних конечностях. Сядьте так, чтобы колени образовывали угол в 90 градусов, ступни поставьте на пол. Сначала поднимите пятки от пола на несколько секунд, затем опуститесь на всю ступню, потом поднимите носки, а затем, также опуститесь на всю ступню. Повторяйте движения около 20 раз. Все просто и эффективно.

2. Второе упражнение поможет держать в тонусе мышцы рук. Для его выполнения понадобятся две небольшие гантели и большой гимнастический мяч. Необходимо сесть на пол, согнув ноги в коленях и облокотившись на мяч. Взять гантели, и медленно поднимать их, держа руки прямо на уровне колен. Упражнение необходимо выполнять на выдохе – это поможет снять внутригрудное давление.

3. Третье упражнение просто необходимо для укрепления тазобедренного сустава. Нужно лечь на пол, вытянув ноги. Медленно поднимать вверх поочередно каждую ногу. Упражнение следует повторить около десяти раз.

4. Не стоит забывать и об укреплении мышц пресса. Для данной тренировки необходимо лечь на пол и, согнув ноги в коленях, подтянуть их к груди. Повторить пять – семь раз.

Следует отметить, что данная гимнастика абсолютно безопасна для людей пожилого возраста. Ноборот, физическая активность благотворно влияет на организм. Регулярное выполнение некоторых упражнений поможет вам как можно дольше оставаться в форме.