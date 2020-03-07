При производстве напитка образуются вредные вещества, утверждает диетолог

Мифы о пользе всей "молочки" развеяли. Специалист распределила продукты по категориям – от лучшего к худшему.

Первое место, по мнению диетолога Лидии Ионовой, занимает йогурт. Его можно есть практически всем. Кроме того, он содержит много белка, который быстро усваивается организмом, а также кальция.

Кефир, который занял вторую строчку, полезен не каждому. Как утверждает эксперт, его не рекомендуется пить тем, у кого есть хронический гастрит и другие заболевания ЖКТ. От кефира людей с подобными проблемами может начать тошнить, появятся неприятные ощущения в желудке.

Айран и простокваша – на третьем месте. Из-за соли, которую некоторые производители добавляют в первый напиток, могут возникнуть недомогания у гипертоников. А в простокваше, увы, содержится не так уж много полезных для пищеварения бактерий.

Ряженку же назвали продуктом, который имеет в составе вещества, ускоряющие старение и развитие болезни Альцгеймера. Все из-за термической обработки, которая приводит к возникновению в топленом молоке конечных продуктов гликирования, заявила диетолог в беседе с НТВ.

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