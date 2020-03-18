Для продукта против старости понадобится всего два ингредиента

Полезную смесь можно легко сделать в домашних условиях. В готовом состоянии она долго хранится в холодильнике. Народное средство, как утверждает автор канала "Тимур Тигрис" в Яндекс.Дзене, помогает работе одного из главных органов организма.

Ингредиенты:

Молоко – 3 л

Ряженка – 0,5 л

Пошаговый рецепт домашнего средства:



Шаг 1

Молоко наливаем в большую емкость по выбору и кипятим на слабом огне около 2-5 минут. Остужаем молоко до теплого состояния.

Шаг 2

Ряженку греем на водяной бане и добавляем к молоку как закваску. Получившуюся смесь оставляем в теплом месте на 3 часа, предварительно обмотав полотенцем со всех сторон.

Шаг 3

Для употребления продукт должен остыть, в процессе выделяется небольшое количество сыворотки. Чтобы получить более плотный продукт, сыворотку надо слить, для обратного эффекта – еще раз тщательно перемешать.

Кисломолочный продукт улучшает работу кишечника и поможет продлить молодость, рассказал блогер.

Его надо употреблять каждый день после ужина, чтобы добиться желаемого результата. Для более сладкого вкуса массу можно смешать с ягодами или фруктами. Однако необходимо помнить, что продукт подошел конкретному человеку. Перед применением народного средства необходимо обратиться к врачу, чтобы избежать проблем со здоровьем.

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