Как сохранить молодость и здоровье: рецепт тибетских монахов
Для поддержания здоровья и красоты существует множество народных рецептов. Травяные эликсиры считались наиболее полезными среди тибетских монахов, которые создали лекарственный напиток несколько сотен лет назад. Его состав дошел до нашего времени: эликсир поможет в борьбе с болезнями сердца, суставов, легких и других органов.
Перед применением нужно проконсультироваться с врачом и изучить возможные побочные эффекты.
Ингредиенты:
- Сушеные березовые почки – 100 г
- Бессмертник – 100 г
- Ромашка – 100 г
- Зверобой – 100 г
- Мед по вкусу
Пошаговый рецепт настойки тибетских монахов:
Шаг 1
Все растения перемешиваем и измельчаем с помощью кофемолки или ступки. Получившийся порошок надо пересыпать в герметичную емкость и хранить в темном месте, вдали от воздействия солнечных лучей.
Шаг 2
Для заваривания на 0,5 л кипятка размешиваем столовую ложку сухой смеси. Лучше всего использовать термос: заливаем порошок из трав водой и оставляем настаиваться около 20 минут.
Шаг 3
После отстаивания напиток процеживаем и разливаем на две равные половины. Первую часть эликсира остужаем до температуры человеческого тела, добавляем мед по вкусу и выпиваем через два часа после последнего приема пищи.
Шаг 4
Вторую часть выпиваем на следующее утро: для подогрева настойку ставим на водяную баню, позже добавляем мед. Эликсир надо употребить за 15 минут до завтрака.
Лекарственный напиток поможет укрепить сердечно-сосудистую систему и запустить обмены веществ. Рецепт создан для укрепления иммунной системы и борьбы с инфекциями.
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