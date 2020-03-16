Настойка из трав укрепит иммунитет

Для поддержания здоровья и красоты существует множество народных рецептов. Травяные эликсиры считались наиболее полезными среди тибетских монахов, которые создали лекарственный напиток несколько сотен лет назад. Его состав дошел до нашего времени: эликсир поможет в борьбе с болезнями сердца, суставов, легких и других органов.

Перед применением нужно проконсультироваться с врачом и изучить возможные побочные эффекты.

Ингредиенты:

Сушеные березовые почки – 100 г

Бессмертник – 100 г

Ромашка – 100 г

Зверобой – 100 г

Мед по вкусу





Пошаговый рецепт настойки тибетских монахов:



Шаг 1

Все растения перемешиваем и измельчаем с помощью кофемолки или ступки. Получившийся порошок надо пересыпать в герметичную емкость и хранить в темном месте, вдали от воздействия солнечных лучей.

Шаг 2

Для заваривания на 0,5 л кипятка размешиваем столовую ложку сухой смеси. Лучше всего использовать термос: заливаем порошок из трав водой и оставляем настаиваться около 20 минут.

Шаг 3

После отстаивания напиток процеживаем и разливаем на две равные половины. Первую часть эликсира остужаем до температуры человеческого тела, добавляем мед по вкусу и выпиваем через два часа после последнего приема пищи.

Шаг 4

Вторую часть выпиваем на следующее утро: для подогрева настойку ставим на водяную баню, позже добавляем мед. Эликсир надо употребить за 15 минут до завтрака.

Лекарственный напиток поможет укрепить сердечно-сосудистую систему и запустить обмены веществ. Рецепт создан для укрепления иммунной системы и борьбы с инфекциями.

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