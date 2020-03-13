Как у бабушки: рецепт домашнего кулича
Пышный и ароматный кулич не оставит равнодушными домашних и станет главным украшением стола к празднику Светлой Пасхи. Готовится он не так сложно, нужно лишь следовать инструкции.
Ингредиенты:
- Молоко – 1 л
- Сухие дрожжи – 35 г
- Мука – 700 г
- Сахар – 1 стакан
- Для доклада в тесто понадобятся:
- Яйца – 5 шт.
- Сахар – 4 ст. (можно использовать ванильный)
- Изюм – 500 г
- Маргарин – 250 г
- Сметана – 500 г
- Мука – 2 кг
- Для глазури:
- Белок – 3 шт.
- Сахар – 200 г
- Посыпка для куличей (по желанию)
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Для начала нужно приготовить опару – первое тесто, в которое потом нужно будет влить доклад.
В кастрюльке смешиваем молоко и сахар. Внимательно следим, чтобы молоко не было горячим или кипяченым, его нужно оставить чуть теплым.
Шаг 2
Высыпать дрожжи в теплое молоко, тщательно перемешать. Добавить муку и снова перемешать. Тесто должно быть вязким, но не густым.
Шаг 3
Переложить тесто в кастрюльку и, накрыв крышкой или плотным полотенцем, дать настояться в течение 15 – 30 минут. Тесто должно подняться примерно в два раза. Поднявшуюся опару перемешать, снова накрыть и оставить еще на 15 минут.
Шаг 4
Пока тесто настаивается, делаем доклад. В миску разбиваем 5 яиц, всыпаем сахар и тщательно перемешиваем. Желательно использовать миксер. Затем влить разогретый маргарин и сметану, тщательно перемешать.
Шаг 5
Вылить доклад в опару и перемешать. Мешаем в одну сторону, до образования однородной массы.
Шаг 6
В полученную массу всыпать изюм. По желанию, его можно предварительно запарить кипятком или заменить на орехи или цукаты. Перемешать.
Шаг 7
Всыпать в тесто муку и перемешать. Количество муки можно уменьшить. Тогда кулич будет более воздушным. Тщательно перемешивать, затем добавить в тесто 2 ст. л. подсолнечного масла. После накрыть тесто крышкой и дать настояться в течение 5 минут.
Шаг 8
Подготовить формочки для выпекания кулича, предварительно выложив их бумагой для выпечки. Заполнить формочки наполовину.
Шаг 9
Духовку разогреть до 200 градусов, потом снизить температуру до 140 – 150 градусов и выпекать куличи 40 – 50 минут.
Шаг 10
Пока куличи готовятся, можно приготовить глазурь. Для этого нужно взбить миксером яичные белки с сахаром до образования густой массы.
Шаг 11
Остается покрыть куличи пышной шапкой и добавить посыпку.
Воздушный пасхальный десерт готов. Приятного аппетита!
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