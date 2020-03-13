Старинный способ приготовления выпечки для Светлой Пасхи

Пышный и ароматный кулич не оставит равнодушными домашних и станет главным украшением стола к празднику Светлой Пасхи. Готовится он не так сложно, нужно лишь следовать инструкции.

Ингредиенты:

Молоко – 1 л



Сухие дрожжи – 35 г

Мука – 700 г

Сахар – 1 стакан

Для доклада в тесто понадобятся:

Яйца – 5 шт.

Сахар – 4 ст. (можно использовать ванильный)

Изюм – 500 г

Маргарин – 250 г

Сметана – 500 г

Мука – 2 кг

Для глазури:

Белок – 3 шт.

Сахар – 200 г

Посыпка для куличей (по желанию)





Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Для начала нужно приготовить опару – первое тесто, в которое потом нужно будет влить доклад.

В кастрюльке смешиваем молоко и сахар. Внимательно следим, чтобы молоко не было горячим или кипяченым, его нужно оставить чуть теплым.

Шаг 2

Высыпать дрожжи в теплое молоко, тщательно перемешать. Добавить муку и снова перемешать. Тесто должно быть вязким, но не густым.

Шаг 3

Переложить тесто в кастрюльку и, накрыв крышкой или плотным полотенцем, дать настояться в течение 15 – 30 минут. Тесто должно подняться примерно в два раза. Поднявшуюся опару перемешать, снова накрыть и оставить еще на 15 минут.

Шаг 4

Пока тесто настаивается, делаем доклад. В миску разбиваем 5 яиц, всыпаем сахар и тщательно перемешиваем. Желательно использовать миксер. Затем влить разогретый маргарин и сметану, тщательно перемешать.

Шаг 5

Вылить доклад в опару и перемешать. Мешаем в одну сторону, до образования однородной массы.

Шаг 6

В полученную массу всыпать изюм. По желанию, его можно предварительно запарить кипятком или заменить на орехи или цукаты. Перемешать.

Шаг 7

Всыпать в тесто муку и перемешать. Количество муки можно уменьшить. Тогда кулич будет более воздушным. Тщательно перемешивать, затем добавить в тесто 2 ст. л. подсолнечного масла. После накрыть тесто крышкой и дать настояться в течение 5 минут.

Шаг 8

Подготовить формочки для выпекания кулича, предварительно выложив их бумагой для выпечки. Заполнить формочки наполовину.

Шаг 9

Духовку разогреть до 200 градусов, потом снизить температуру до 140 – 150 градусов и выпекать куличи 40 – 50 минут.

Шаг 10

Пока куличи готовятся, можно приготовить глазурь. Для этого нужно взбить миксером яичные белки с сахаром до образования густой массы.

Шаг 11

Остается покрыть куличи пышной шапкой и добавить посыпку.

Воздушный пасхальный десерт готов. Приятного аппетита!

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