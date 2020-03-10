Ароматное и сытное блюдо выпекается в духовке

Хрустящие снаружи и сочные внутри чебуреки с мясом сможет приготовить каждая хозяйка, если будет строго следовать пошаговому рецепту. Эта ароматная и сытная выпечка станет украшением любого стола – домашнее блюдо по-настоящему удивит близких и гостей своим неповторимым вкусом.

Ингредиенты для домашней выпечки:

Мука – 300 г

Сливочное масло – 250 г

Сливки – 200 г

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 2,5 ч. л.

Фарш – 450 г

Лук – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Розмарин – 0,5 ч. л.

Душица – 0,25 ч. л.

Перец – 0,25 ч. л.

Пошаговый рецепт чебуреков с мясом:

Шаг 1

Сначала готовим тесто. Тщательно перемешиваем муку, сахар, 1 ч. л. соли и 230 г сливочного масла – важно, чтобы оно было холодным. Удобнее всего измельчать смесь при помощи кухонного комбайна. В будущее тесто добавляем сливки и снова перемешиваем до однородной консистенции.

Шаг 2

Теперь заворачиваем тесто для выпечки в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час.

Шаг 3

Далее готовим начинку для чебуреков. Лук пропускаем через мясорубку и смешиваем его с фаршем. Добавляем соль, перец, розмарин и душицу. Затем обжариваем фарш на сливочном масле до полуготовности.

Шаг 4

Все ингредиенты готовы, формируем чебуреки по домашнему рецепту. Тесто делим на одинаковые части и каждый кусок раскатываем, чтобы получился ровный круг. В центр кладем по 1-2 сл. л. фарша, края смазываем взбитым яйцом и складываем будущий чебурек пополам. Края плотно соединить и выложить блюдо на противень.

Шаг 5

Выпекаем чебуреки в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.

Хрустящая и ароматная выпечка с мясом готова. Приятного аппетита!

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