По-домашнему вкусно: рецепт сочных чебуреков с мясом
Хрустящие снаружи и сочные внутри чебуреки с мясом сможет приготовить каждая хозяйка, если будет строго следовать пошаговому рецепту. Эта ароматная и сытная выпечка станет украшением любого стола – домашнее блюдо по-настоящему удивит близких и гостей своим неповторимым вкусом.
Ингредиенты для домашней выпечки:
- Мука – 300 г
- Сливочное масло – 250 г
- Сливки – 200 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 2,5 ч. л.
- Фарш – 450 г
- Лук – 2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Розмарин – 0,5 ч. л.
- Душица – 0,25 ч. л.
- Перец – 0,25 ч. л.
Пошаговый рецепт чебуреков с мясом:
Шаг 1
Сначала готовим тесто. Тщательно перемешиваем муку, сахар, 1 ч. л. соли и 230 г сливочного масла – важно, чтобы оно было холодным. Удобнее всего измельчать смесь при помощи кухонного комбайна. В будущее тесто добавляем сливки и снова перемешиваем до однородной консистенции.
Шаг 2
Теперь заворачиваем тесто для выпечки в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час.
Шаг 3
Далее готовим начинку для чебуреков. Лук пропускаем через мясорубку и смешиваем его с фаршем. Добавляем соль, перец, розмарин и душицу. Затем обжариваем фарш на сливочном масле до полуготовности.
Шаг 4
Все ингредиенты готовы, формируем чебуреки по домашнему рецепту. Тесто делим на одинаковые части и каждый кусок раскатываем, чтобы получился ровный круг. В центр кладем по 1-2 сл. л. фарша, края смазываем взбитым яйцом и складываем будущий чебурек пополам. Края плотно соединить и выложить блюдо на противень.
Шаг 5
Выпекаем чебуреки в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.
Хрустящая и ароматная выпечка с мясом готова. Приятного аппетита!
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