Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

По-домашнему вкусно: рецепт сочных чебуреков с мясом

По-домашнему вкусно: рецепт сочных чебуреков с мясом
Фото: pixabay.com
Ароматное и сытное блюдо выпекается в духовке

Хрустящие снаружи и сочные внутри чебуреки с мясом сможет приготовить каждая хозяйка, если будет строго следовать пошаговому рецепту. Эта ароматная и сытная выпечка станет украшением любого стола – домашнее блюдо по-настоящему удивит близких и гостей своим неповторимым вкусом.

Ингредиенты для домашней выпечки:

  • Мука – 300 г
  • Сливочное масло – 250 г
  • Сливки – 200 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 2,5 ч. л.
  • Фарш – 450 г
  • Лук – 2 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Розмарин  – 0,5 ч. л.
  • Душица – 0,25 ч. л.
  • Перец – 0,25 ч. л.

Пошаговый рецепт чебуреков с мясом:

Шаг 1

Сначала готовим тесто. Тщательно перемешиваем муку, сахар, 1 ч. л. соли и 230 г сливочного масла – важно, чтобы оно было холодным. Удобнее всего измельчать смесь при помощи кухонного комбайна. В будущее тесто добавляем сливки и снова перемешиваем до однородной консистенции.

Шаг 2

Теперь заворачиваем тесто для выпечки в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час.

Шаг 3

Далее готовим начинку для чебуреков. Лук пропускаем через мясорубку и смешиваем его с фаршем. Добавляем соль, перец, розмарин и душицу. Затем обжариваем фарш на сливочном масле до полуготовности.

Шаг 4

Все ингредиенты готовы, формируем чебуреки по домашнему рецепту. Тесто делим на одинаковые части и каждый кусок раскатываем, чтобы получился ровный круг. В центр кладем по 1-2 сл. л. фарша, края смазываем взбитым яйцом и складываем будущий чебурек пополам. Края плотно соединить и выложить блюдо на противень.

Шаг 5

Выпекаем чебуреки в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.

Хрустящая и ароматная выпечка с мясом готова. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрого пирога на кефире в духовке.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание

Названа дата отступления коронавируса

Число жертв смертоносной инфекции в Европе продолжает расти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей