Когда нет времени на сложные торты, этот пошаговый рецепт выпечки станет настоящим спасением

Быстрый пирог к чаю с вареньем или свежими ягодами придется по вкусу любителям сладкого. Для приготовления нужны самые простые и доступные продукты.



Ингредиенты:

Сливочное масло – 120 граммов

Кефир – 180 мл

Яйца – 2 штуки

Мука – 250 граммов

Сахар – 100 граммов (для более карамельного вкуса можно использовать коричневый)

Разрыхлитель – чайная ложка

Ванильный сахар – 2 чайные ложки

Варенье или ягоды – для начинки

Пошаговый рецепт приготовления быстрого пирога на кефире:

Шаг 1

Взбейте в миске яйца, сахар, размягченное сливочное масло и кефир (он должен быть комнатной температуры.

Шаг 2

В отдельной емкости соедините просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Всыпьте сухие ингредиенты в яично-кефирную массу, еще раз перемешайте. Тесто должно быть гладким, без комочков

Шаг 3

Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите туда половину теста для будущего пирога. Затем распределите по поверхности начинку – подойдет любой джем или варенье. Можно использовать свежие ягоды – черную смородину, клубнику, чернику. На начинку выложите оставшееся тесто. Разровняйте, чтобы пирог поднимался равномерно.

Шаг 4

Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте пирог 30-40 минут. Готовый десерт можно украсить шоколадной глазурью.

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