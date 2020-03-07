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Гости на пороге: быстрый пирог на кефире к 8 Марта

Гости на пороге: быстрый пирог на кефире к 8 Марта
Фото: pixabay.com
Когда нет времени на сложные торты, этот пошаговый рецепт выпечки станет настоящим спасением

Быстрый пирог к чаю с вареньем или свежими ягодами придется по вкусу любителям сладкого. Для приготовления нужны самые простые и доступные продукты.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 120 граммов
  • Кефир – 180 мл
  • Яйца – 2 штуки
  • Мука – 250 граммов
  • Сахар – 100 граммов (для более карамельного вкуса можно использовать коричневый)
  • Разрыхлитель – чайная ложка
  • Ванильный сахар – 2 чайные ложки
  • Варенье или ягоды  – для начинки

Пошаговый рецепт приготовления быстрого пирога на кефире:

Шаг 1

Взбейте в миске яйца, сахар, размягченное сливочное масло и кефир (он должен быть комнатной температуры.

Шаг 2

В отдельной емкости соедините просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Всыпьте сухие ингредиенты в яично-кефирную массу, еще раз перемешайте. Тесто должно быть гладким, без комочков

Шаг 3

Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите туда половину теста для будущего пирога. Затем распределите по поверхности начинку – подойдет любой джем или варенье. Можно использовать свежие ягоды – черную смородину, клубнику, чернику. На начинку выложите оставшееся тесто. Разровняйте, чтобы пирог поднимался равномерно.

Шаг 4

Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте пирог 30-40 минут. Готовый десерт можно украсить шоколадной глазурью.

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Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Кристина ЧЕРНИКОВА

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