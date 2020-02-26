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Нежные и сочные: рецепт еврейских котлет

Нежные и сочные: рецепт еврейских котлет
Фото: pixabay.com
Особую роль в приготовлении блюда играют яичные белки

Для этих вкусных котлет подойдет любое мясо на выбор. С помощью секретной техники блюдо получится необычным и буквально тающим во рту.

Ингредиенты:

  • 8 ломтиков хлеба
  • 300 г мяса
  • 2 куриных яйца
  • 40 – 60 мл растительного масла
  • соль, молотый перец и зелень по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Промываем выбранное мясо, нарезаем на кусочки среднего размера и прокручиваем их в мясорубке. Сразу же добавляем к фаршу куриные желтки и специи по вкусу. Зелень в рецепте придает аромат – подойдет укроп или петрушка.

Шаг 2

Взбиваем куриные белки миксером, пока они не увеличатся в объеме в несколько раз. Выкладываем массу к фаршу и перемешиваем до однородного состояния.

Шаг 3

Разогреваем на сковороде масло и с помощью столовой ложки выкладываем будущие котлеты. Жарим фарш на среднем огне около 7 – 10 минут. Перед подачей еврейские котлеты промокаем бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло.

Ранее "Утро" публиковало рецепт котлет с секретной начинкой.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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