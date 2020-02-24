Котлеты с секретным ингредиентом: рецепт овощных "Ленивцев"
Приготовить классические котлеты можно совершенно по-другому – стоит лишь добавить в фарш немного овощей и овсяной крупы. Такое горячее блюдо поразит гостей своим необычным сочным вкусом.
Ингредиенты для котлет из овощей:
- Мясной фарш – 500 гр.
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Помидор – 3 шт.
- Овсяные хлопья – 150 гр.
- Чеснок
- Зелень
- Соль
- Перец
Пошаговый рецепт горячего блюда:
Шаг 1
Все овощи пропустить через мясорубку. Для приготовления котлет можно взять любые по вкусу – отлично пойдут лук, картофель, морковь и болгарский перец.
Шаг 2
Овощи смешать с готовым фаршем и добавить в блюдо мелко нарезанную зелень, специи и овсяные хлопья.
Шаг 3
Формируем овощные котлеты и обжариваем на растительном масле с двух сторон до образования золотистой корочки.
Шаг 4
Слегка поджаренные "Ленивцы" выкладываем в форму для выпекания. Свежие помидоры натираем и затем заливаем котлеты получившейся массой.
Шаг 5
Простое блюдо почти готово. Осталось лишь запечь котлеты с овсяными хлопьями в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
Горячее блюдо готово! Такие простые котлеты отлично подойдут как для семейного ужина, так и для праздничного застолья. Подавать овощные "Ленивцы" можно с соусом из сметаны или горчицы.
Приятного аппетита!
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