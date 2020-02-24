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Котлеты с секретным ингредиентом: рецепт овощных "Ленивцев"

Котлеты с секретным ингредиентом: рецепт овощных "Ленивцев"
Chicken burgers in a mustard sauce. Фото: gourmet-vision / imageBROKER.com / http://globallookpress.com
Необычный вкус традиционному блюду из фарша придаст овсянка

Приготовить классические котлеты можно совершенно по-другому – стоит лишь добавить в фарш немного овощей и овсяной крупы. Такое горячее блюдо поразит гостей своим необычным сочным вкусом.

Ингредиенты для котлет из овощей:

  • Мясной фарш – 500 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Помидор – 3 шт.
  • Овсяные хлопья – 150 гр.
  • Чеснок
  • Зелень
  • Соль
  • Перец

Пошаговый рецепт горячего блюда:

Шаг 1

Все овощи пропустить через мясорубку. Для приготовления котлет можно взять любые по вкусу – отлично пойдут лук, картофель, морковь и болгарский перец.

Шаг 2

Овощи смешать с готовым фаршем и добавить в блюдо мелко нарезанную зелень, специи и овсяные хлопья.

Шаг 3

Формируем овощные котлеты и обжариваем на растительном масле с двух сторон до образования золотистой корочки.

Шаг 4

Слегка поджаренные "Ленивцы" выкладываем в форму для выпекания. Свежие помидоры натираем и затем заливаем котлеты получившейся массой.

Шаг 5

Простое блюдо почти готово. Осталось лишь запечь котлеты с овсяными хлопьями в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

Горячее блюдо готово! Такие простые котлеты отлично подойдут как для семейного ужина, так и для праздничного застолья. Подавать овощные "Ленивцы" можно с соусом из сметаны или горчицы.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом аппетитных "Гнездышек" из фарша на ужин.

Карина СИРАЗОВА

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