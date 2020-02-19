Пошаговый рецепт мясных "Гнездышек"

Если обычные котлеты домашним уже надоели, то можно удивить семью блюдом из фарша. Для приготовления потребуются только простые ингредиенты, а результат превзойдет все ожидания. Пошаговый рецепт поможет сделать "Гнездышки" с первого раза.



Ингредиенты:

Фарш – 500 гр.

Яйца – 3 шт.

Картофель крупный – 4 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Твердый сыр – 200 гр.

Майонез

Специи

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Три яйца ставим вариться на плиту. В этом время фарш выкладываем в миску, добавляем необходимые специи и оставшееся яйцо.

Шаг 2

Небольшую луковицу нужно натереть на терке или мелко порезать. Лук добавляем к фаршу и тщательно перемешиваем. Чтобы смесь получилась плотной и не разваливалась, нужно добавить панировочные сухари.

Шаг 3

Далее нужно сделать начинку для гнездышек. Необходимо натереть на крупной терке вареные яйца, сыр и сырой картофель, предварительно очищенный от кожуры. Всю воду из картошки нужно отжать.

Шаг 4

Теперь можно формировать блюдо. На противень выкладываем немного фарша и придаем ему форму гнезда – должен получиться круг с углублением. В него нужно добавить немного майонеза. Затем добавляем тертые яйца, картофель, а сверху посыпаем сыром.

Шаг 5

Блюдо из фарша затем нужно поместить в духовку при температуре 180°С. Через 40 минут блюдо будет готово.

Таков пошаговый рецепт "Гнездышек" из фарша. До этого "Утро" рассказывало, как приготовить котлеты из картофеля.