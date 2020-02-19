Лучше котлет: рецепт блюда из фарша на ужин
Если обычные котлеты домашним уже надоели, то можно удивить семью блюдом из фарша. Для приготовления потребуются только простые ингредиенты, а результат превзойдет все ожидания. Пошаговый рецепт поможет сделать "Гнездышки" с первого раза.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Три яйца ставим вариться на плиту. В этом время фарш выкладываем в миску, добавляем необходимые специи и оставшееся яйцо.
Шаг 2
Небольшую луковицу нужно натереть на терке или мелко порезать. Лук добавляем к фаршу и тщательно перемешиваем. Чтобы смесь получилась плотной и не разваливалась, нужно добавить панировочные сухари.
Шаг 3
Далее нужно сделать начинку для гнездышек. Необходимо натереть на крупной терке вареные яйца, сыр и сырой картофель, предварительно очищенный от кожуры. Всю воду из картошки нужно отжать.
Шаг 4
Теперь можно формировать блюдо. На противень выкладываем немного фарша и придаем ему форму гнезда – должен получиться круг с углублением. В него нужно добавить немного майонеза. Затем добавляем тертые яйца, картофель, а сверху посыпаем сыром.
Шаг 5
Блюдо из фарша затем нужно поместить в духовку при температуре 180°С. Через 40 минут блюдо будет готово.
Таков пошаговый рецепт "Гнездышек" из фарша. До этого "Утро" рассказывало, как приготовить котлеты из картофеля.
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