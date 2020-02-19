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Лучше котлет: рецепт блюда из фарша на ужин

Лучше котлет: рецепт блюда из фарша на ужин
Кадр youtube.com
Пошаговый рецепт мясных "Гнездышек"

Если обычные котлеты домашним уже надоели, то можно удивить семью блюдом из фарша. Для приготовления потребуются только простые ингредиенты, а результат превзойдет все ожидания. Пошаговый рецепт поможет сделать "Гнездышки" с первого раза.

Ингредиенты:

  • Фарш – 500 гр.
  • Яйца – 3 шт.
  • Картофель крупный – 4 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Твердый сыр – 200 гр.
  • Майонез
  • Специи

    • Пошаговый рецепт:

    Шаг 1

    Три яйца ставим вариться на плиту. В этом время фарш выкладываем в миску, добавляем необходимые специи и оставшееся яйцо.

    Шаг 2

    Небольшую луковицу нужно натереть на терке или мелко порезать. Лук добавляем к фаршу и тщательно перемешиваем. Чтобы смесь получилась плотной и не разваливалась, нужно добавить панировочные сухари.

    Шаг 3

    Далее нужно сделать начинку для гнездышек. Необходимо натереть на крупной терке вареные яйца, сыр и сырой картофель, предварительно очищенный от кожуры. Всю воду из картошки нужно отжать.

    Шаг 4

    Теперь можно формировать блюдо. На противень выкладываем немного фарша и придаем ему форму гнезда – должен получиться круг с углублением. В него нужно добавить немного майонеза. Затем добавляем тертые яйца, картофель, а сверху посыпаем сыром.

    Шаг 5

    Блюдо из фарша затем нужно поместить в духовку при температуре 180°С. Через 40 минут блюдо будет готово.

    Таков пошаговый рецепт "Гнездышек" из фарша. До этого "Утро" рассказывало, как приготовить котлеты из картофеля.

    Дарья ПЕТРОВА

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