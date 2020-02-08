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Ужин на скорую руку: рецепт ленивых пельменей

Ужин на скорую руку: рецепт ленивых пельменей
Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лепить это блюдо не придется

Если вы не знаете, что приготовить, но любите пельмени, а покупные вам не нравятся, да и лепить их у вас нет времени, то стоит обратить свое внимание на альтернативный вариант этого блюда. "Утро.ру" представляет пошаговый рецепт ленивых пельменей.

Ингредиенты:

мука – 3 стакана,

яйца – 2 шт.,

кипяток – 1 стакан,

соль – половина ч.л.,

говядина – 300 гр.,

лук – 2 шт.,

морковь – 2 шт.,

сметана,

перец по вкусу.

Способ приготовления: сначала замешиваем тесто. В просеянную муку добавить воду, яйцо и соль. Замешивать тесто нужно минут 10, чтобы смесь стала пластичной. А после оставить настаиваться. Чтобы приготовить фарш для пельменей, согласно рецепту, нужно прокрутить говядину в мясорубке, добавить соль и перец по вкусу и перемешать.

Далее тесто нужно разделить на несколько равных частей и раскатать. На получившиеся лепешки размазать фарш и скрутить их в трубочки. Каждый рулетик разделить на две части, и срезом вниз положить на смазанную маслом глубокую сковородку для запекания. Ленивые пельмени посыпать зеленью. Поставить в духовку на 5 минут, перевернуть рулетики и долить воды, чтобы она заполнила сковородку до половины. Накрыть фольгой и поставить в духовку на 5 минут.

Параллельно порезать лук и морковь, которые нужно обжарить, а после добавить сметану, соль. Можно добавить перец. Получившимся соусом залить пельмени. Можно добавить воды, если жидкости мало. После этого запекать еще 10 минут под фольгой.

Ленивые пельмени готовы. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом картофельных котлет с мясным фаршем.  

Полина ИВАНОВА

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