Лепить это блюдо не придется

Если вы не знаете, что приготовить, но любите пельмени, а покупные вам не нравятся, да и лепить их у вас нет времени, то стоит обратить свое внимание на альтернативный вариант этого блюда. "Утро.ру" представляет пошаговый рецепт ленивых пельменей.

Ингредиенты:

мука – 3 стакана,

яйца – 2 шт.,

кипяток – 1 стакан,

соль – половина ч.л.,

говядина – 300 гр.,

лук – 2 шт.,

морковь – 2 шт.,

сметана,

перец по вкусу.

Способ приготовления: сначала замешиваем тесто. В просеянную муку добавить воду, яйцо и соль. Замешивать тесто нужно минут 10, чтобы смесь стала пластичной. А после оставить настаиваться. Чтобы приготовить фарш для пельменей, согласно рецепту, нужно прокрутить говядину в мясорубке, добавить соль и перец по вкусу и перемешать.

Далее тесто нужно разделить на несколько равных частей и раскатать. На получившиеся лепешки размазать фарш и скрутить их в трубочки. Каждый рулетик разделить на две части, и срезом вниз положить на смазанную маслом глубокую сковородку для запекания. Ленивые пельмени посыпать зеленью. Поставить в духовку на 5 минут, перевернуть рулетики и долить воды, чтобы она заполнила сковородку до половины. Накрыть фольгой и поставить в духовку на 5 минут.

Параллельно порезать лук и морковь, которые нужно обжарить, а после добавить сметану, соль. Можно добавить перец. Получившимся соусом залить пельмени. Можно добавить воды, если жидкости мало. После этого запекать еще 10 минут под фольгой.

Ленивые пельмени готовы.

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