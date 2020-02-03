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Бабушка научила: простой рецепт картофельных котлет с мясным фаршем

Бабушка научила: простой рецепт картофельных котлет с мясным фаршем
Фото: pixabay.com
Это блюдо можно приготовить очень быстро

Для того чтобы приготовить вкусный горячий обед, совсем необязательно тратить много денег. Пышные картофельные котлеты с фаршем понравятся и взрослым, и детям. С их приготовлением справится даже начинающий кулинар, а продукты подойдут самые простые.

Ингредиенты:

картофель – 1кг

лук репчатый – 2 шт.

яйцо куриное – 1 шт.

соль и перец по вкусу

масло растительное

фарш (можно из любого мяса)

панировочные сухари

Способ приготовления: 

Вымыть картофель и отварить его в мундире. Очистить лук, мелко порезать, обжарить на растительном масле. Добавить на сковородку фарш, посолить и поперчить. 

Отваренный картофель очистить, натереть на крупной терке. Добавить остывший фарш в картошку. Белок отделить от желтка, желток вмешать в картофельно-мясной фарш. 

Сделать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях, обжарить с двух сторон на растительном масле. Если приготовить это блюдо без фарша, оно получится совсем дешевым, однако останется очень питательным, пишет автор блога "Бюджетная кулинария" на "Яндекс Дзен".

Ранее "Утро" поделилось рецептом пирожков с яйцом и луком на кефире для всей семьи.

Валентина МАЙОРОВА

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