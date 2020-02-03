Это блюдо можно приготовить очень быстро

Для того чтобы приготовить вкусный горячий обед, совсем необязательно тратить много денег. Пышные картофельные котлеты с фаршем понравятся и взрослым, и детям. С их приготовлением справится даже начинающий кулинар, а продукты подойдут самые простые.



Ингредиенты:

картофель – 1кг

лук репчатый – 2 шт.

яйцо куриное – 1 шт.

соль и перец по вкусу

масло растительное

фарш (можно из любого мяса)

панировочные сухари

Способ приготовления:

Вымыть картофель и отварить его в мундире. Очистить лук, мелко порезать, обжарить на растительном масле. Добавить на сковородку фарш, посолить и поперчить.

Отваренный картофель очистить, натереть на крупной терке. Добавить остывший фарш в картошку. Белок отделить от желтка, желток вмешать в картофельно-мясной фарш.

Сделать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях, обжарить с двух сторон на растительном масле. Если приготовить это блюдо без фарша, оно получится совсем дешевым, однако останется очень питательным, пишет автор блога "Бюджетная кулинария" на "Яндекс Дзен".

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