Тает во рту: "лодочки" из слоеного теста с мясной начинкой
Изюминка этой мясной закуски – сочная начинка и очень нежное тесто. Приготовление пирожков не займет много времени, а результат превзойдет все ожидания.
Ингредиенты:
500 г слоеного дрожжевого теста,
300 г любого мелко нарезанного мяса или мясного фарша,
2 небольших маринованных огурца,
3 отварных картофелины
несколько помидоров.
Способ приготовления пирожков:
Обжарить на растительном масле мясо вместе с мелко нашинкованной луковицей. Огурцы нарезать тонкими кружочками. Картофель для пирожков натереть на крупной терке или порезать небольшими кубиками. Если томаты маленькие, можно разрезать их пополам, если крупные – тоже нарезать кубиками.
Тесто раскатать и нарезать на прямоугольники размером 10 на 7 сантиметров. Сделать разрезы вдоль короткой стороны прямоугольника, не доводя до краев теста. Положить в середину пирожка картофель, мясо, помидор или кружочек огурца.
Сделать открытый пирожок: края с разрезом свернуть внахлест, разрез должен оказался посередине. Противоположные края прищипнуть. Готовый пирог похож на маленькую лодочку с начинкой посередине.
Выложить пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Тесто смазать яйцом, сверху можно посыпать натертым сыром, пишет автор блога "Эйфория" на "Яндекс Дзен". Выпекать 20 минут при температуре +180°C.
Ранее "Утро" поделилось рецептом запеченных куриных рулетиков с беконом. На закуску можно также сделать мясной салат "Аленушка".
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