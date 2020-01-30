Быстрый рецепт: как сделать оригинальные куриные рулетики
Нежные куриные рулетики украсят праздничный стол и внесут разнообразие в привычное меню.
Для их приготовления нужно взять 1,3 кг куриного филе, 85 г домашней аджики, 165 г твердого сыра, 4 небольших сочных томата, 95 мл жирной сметаны, 240 г сырокопченого бекона и молотый черный перец по вкусу.
Куриное филе промыть в холодной воде, обсушить бумажным полотенцем, нарезать крупными кусками и отбить. Положить в металлическую миску аджику, добавить сметану и молотый перец, насыпать универсальную приправу, все смешать. В пряную смесь положить куски курицы, перемешать. Накрыть пищевой пленкой и поставить на 2 часа в холодильник.
Подготовить противень: смазать его небольшим количеством сливочного масла. положить на стол пищевую пленку, разложить на ней замаринованные куски куриного филе. Положить поверх кусочков мяса нарезанные кружочки помидоров, посыпать тертым сыром. Свернуть куриные рулетики, переложить на противень.
Выложить на рулетики ломтики сырокопченого бекона, добавить оставшийся тертый сыр. Запекать около 30 минут при температуре +190°C.
Подавать куриные рулетики теплыми. Можно добавить к закуске отварной картофель или запеченные овощи, пишет автор блога "Рецепты от студента" на "Яндекс Дзен". "Утро" советует также приготовить для праздничного стола нарядный и вкусный куриный салат "Африканская роза".
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