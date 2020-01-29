Украшение стола: рецепт вкусного салата с необычной подачей
Приготовить это блюдо совсем несложно: потребуются самые доступные ингредиенты и немного времени для украшения. "Африканская роза" придется по вкусу всем гостям, а из-за красивой подачи станет настоящим украшением стола.
Ингредиенты
Куриное филе – 300 гр.
Консервированный ананас кусочками – 150 гр.
Консервированная кукуруза – 150 гр.
Вареные яйца – 2 шт.
Твердый сыр – 150 гр.
Крупные помидоры – 2 шт.
Майонез – 100 гр.
Укроп для украшения
Соль, перец, паприка
Этапы приготовления
Куриное филе необходимо отварить, добавив соль и перец. После того, как мясо сварится, не вынимайте его из бульона – так оно останется сочным.
Пока курица постепенно остывает, нужно сварить вкрутую яйца и нарезать их мелкими кубиками. Таким же способом порезать сыр.
Куриное филе порезать небольшими кусочками. Теперь все нарезанные ингредиенты нужно смешать, сверху добавить кукурузу и ананас, – пишет блог "ХОЧЕШЬ ВКУСНО ПОЕСТЬ? Tasty Food".
Далее в салат добавляем майонез, солим, перчим по вкусу и тщательно перемешиваем.
Особенность салата "Африканская роза" в способе подачи. На круглую тарелку нужно вложить в два слоя помидоры. Их предварительно нарезаем кружочками.
Сверху круглой горкой выкладываем готовый салат, сверху блюдо нужно посыпать паприкой и украсить веточками зелени.
Ранее "Утро" публиковало рецепт салата, которой оказался вкуснее селедки под шубой.
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