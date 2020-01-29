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Украшение стола: рецепт вкусного салата с необычной подачей

Украшение стола: рецепт вкусного салата с необычной подачей
Кадр youtube.com
Пошаговый рецепт салата с курицей "Африканская роза"

Приготовить это блюдо совсем несложно: потребуются самые доступные ингредиенты и немного времени для украшения. "Африканская роза" придется по вкусу всем гостям, а из-за красивой подачи станет настоящим украшением стола.

Ингредиенты

Куриное филе – 300 гр.

Консервированный ананас кусочками – 150 гр.

Консервированная кукуруза – 150 гр.

Вареные яйца – 2 шт.

Твердый сыр – 150 гр.

Крупные помидоры – 2 шт.

Майонез – 100 гр.

Укроп для украшения

Соль, перец, паприка

Этапы приготовления

Куриное филе необходимо отварить, добавив соль и перец. После того, как мясо сварится, не вынимайте его из бульона – так оно останется сочным.

Пока курица постепенно остывает, нужно сварить вкрутую яйца и нарезать их мелкими кубиками. Таким же способом порезать сыр.

Куриное филе порезать небольшими кусочками. Теперь все нарезанные ингредиенты нужно смешать, сверху добавить кукурузу и ананас, – пишет блог "ХОЧЕШЬ ВКУСНО ПОЕСТЬ? Tasty Food". 

Далее в салат добавляем майонез, солим, перчим по вкусу и тщательно перемешиваем.

Особенность салата "Африканская роза" в способе подачи. На круглую тарелку нужно вложить в два слоя помидоры. Их предварительно нарезаем кружочками.

Сверху круглой горкой выкладываем готовый салат, сверху блюдо нужно посыпать паприкой и украсить веточками зелени.

Ранее "Утро" публиковало рецепт салата, которой оказался вкуснее селедки под шубой. 

Дарья ПЕТРОВА

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