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Сытный и полезный: рецепт салата для похудения

Сытный и полезный: рецепт салата для похудения
Кадр: youtube.com
Правильное питание может быть вкусным и разнообразным

Салат "Похудей-ка" станет идеальным блюдом для тех, кто хочет привести себя в форму. Он прост в приготовлении, сытный и вкусный. Есть его можно даже поздним вечером. Вместо тунца в салат можно добавить отварную куриную грудку.

Ингредиенты

Пекинская капуста – 300 гр.

Яйцо – 3 шт.

Огурец – 1шт.

Консервированный тунец – 1 банка (можно заменить на отварную куриную грудку).

Авокадо – 1 шт.

Йогурт (сметана) – 100 гр.

Горчица – 1 ч.л.

Лимонный сок

Этапы приготовления

Поставьте яйца вариться. В это время можно приготовить соус. Для этого смешайте йогурт или сметану с горчицей, добавьте немного сока лимона и перца.

Нашинкуйте пекинскую капусту тонкими полосками, огурец нужно нарезать маленькими кубиками. С авокадо нужно снять кожуру, затем нарезать его кубиками.

Сварившиеся яйца нужно остудить, почистить и нарезать любым способом, – пишет "Марусиня кухня". 

Теперь нужно смешать все порезанные ингредиенты. Затем добавьте в блюдо куски консервированного тунца в собственном соку. Крупные куски нужно разломать вилкой. Теперь следует добавить в салат заправку.

Ранее "Утро" публиковало рецепт простейшего салата, которого хватит на всю семью. 

Дарья ПЕТРОВА

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