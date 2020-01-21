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Готовить несколько минут: рецепт простейшего салата на всю семью

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Салат "Три минуты" подойдет для тех, кому некогда долго возиться на кухне

Чтобы приготовить это блюдо, потребуется всего несколько продуктов, которые можно купить в любом магазине. На готовку времени уйдет минимум – пошаговый рецепт поможет сделать салат всего за несколько минут.

Ингредиенты

Замороженная гавайская смесь – 400 г.

Охлажденные крабовые палочки – 200 г.

Вареные яйца – 3 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Соль

Этапы приготовления

В кипящую подсоленную воду нужно добавить гавайскую смесь. Этот полуфабрикат из риса и овощей подается замороженным в любом магазине. После того, как смесь закипит, нужно поварить ее 3 минуты.

Пока гавайская смесь варится, следует нарезать крабовые палочки и яйца. Вместо крабовых палочек можно использовать любую рыбу, - советует блог "Кухня наизнанку".

После того, как рис с овощами сварится, воду выливаем. А смесь оставляем охлаждаться.

Затем в салатнике нужно смешать крабовые палочки, яйца и гавайскую смесь. Также можно добавить немного лука. Заправить блюдо нужно майонезом. 

Ранее "Утро" публиковало рецепт вкусного салата с курицей.

Дарья ПЕТРОВА

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