Готовить несколько минут: рецепт простейшего салата на всю семью
Чтобы приготовить это блюдо, потребуется всего несколько продуктов, которые можно купить в любом магазине. На готовку времени уйдет минимум – пошаговый рецепт поможет сделать салат всего за несколько минут.
Ингредиенты
Замороженная гавайская смесь – 400 г.
Охлажденные крабовые палочки – 200 г.
Вареные яйца – 3 шт.
Майонез – 2 ст.л.
Соль
Этапы приготовления
В кипящую подсоленную воду нужно добавить гавайскую смесь. Этот полуфабрикат из риса и овощей подается замороженным в любом магазине. После того, как смесь закипит, нужно поварить ее 3 минуты.
Пока гавайская смесь варится, следует нарезать крабовые палочки и яйца. Вместо крабовых палочек можно использовать любую рыбу, - советует блог "Кухня наизнанку".
После того, как рис с овощами сварится, воду выливаем. А смесь оставляем охлаждаться.
Затем в салатнике нужно смешать крабовые палочки, яйца и гавайскую смесь. Также можно добавить немного лука. Заправить блюдо нужно майонезом.
Ранее "Утро" публиковало рецепт вкусного салата с курицей.
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