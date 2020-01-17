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Вкуснее "Селедки под шубой": у знаменитого салата появился конкурент

Вкуснее "Селедки под шубой": у знаменитого салата появился конкурент
Кадр youtube.com
Если в традиционный рецепт добавить всего два продукта, получится "Норвежский каприз"

Любимая многими "Селедка под шубой" – практически не заменимое блюдо на праздничном столе. Однако немногим известно, что, если рецепт разнообразить парочкой ингредиентов, то блюдо станет еще вкуснее. 

Добавив в салат кисло-сладкое яблоко типа антоновки и маринованный огурчик, хозяйки получат "Норвежский каприз". Для его приготовления также понадобятся запеченные свекла и картофель (1-2 шт.), 2 отварный яйца, 250 г филе сельди, 1 головка салатного лука и 150 г майонеза, перечисляет автор Яндекс Дзен канала "Хочешь вкусно поесть? Tasty Food". 

Все продукты для салата, кроме огурца, лука и сельди которые режутся кубиками, необходимо потереть на крупной терке. Затем выложить все слоями в такой последовательности: картофель, огурец, майонез, лук, селедка, майонез, яблоко, яйца, майонез и свекла. 

В последний ингредиент салата интернет-кулинар советует добавить чайную ложку сахара, полчайной ложки соли, столовую ложку лимонного сока и 2 толовые ложки растительного масла. Этим составом и покрыть "Норвежский каприз", украсив сверху зеленью.  

Ранее "Утро" поделилось рецептом простого салата с курицей, который готовится всего 15 минут. 

Ксения АНДРЕЕВА

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