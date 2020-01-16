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Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут

Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
Фото: John Rowley/moodboard/www.globallookpress.com
Блюдо можно приготовить всего из четырех продуктов

Новогодние праздники подошли к концу, однако это не повод лишать себя оригинальных и вкусных блюд. "Утро" делится рецептом сытного салата с курицей, который можно легко приготовить всего из четырех продуктов.

Ингредиенты: куриное мясо – 100 г, морковь – 1 шт., репчатый лук – 1 шт., соленые огурцы – 3 шт., растительное масло, майонез, соль и перец.

Способ приготовления:

Куриное филе отварить в слегка подсоленной воде, затем дать мясу остыть. Огурцы и курицу нарезать соломкой. Так же нарезать морковь и половинку луковицы, а затем отдельно обжарить на растительном масле.

Все ингредиенты перемешать и заправить майонезом, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Рецепты вкусных салатов". Затем добавить перец и специи по вкусу. Можно обойтись без соли, так как блюдо уже содержит соленые огурцы.

Салат готов, можно подавать к столу!

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата для похудения после новогодних праздников.

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Карина СИРАЗОВА

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