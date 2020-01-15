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Изысканно и вкусно: пикантный салат с ананасами и курицей

Изысканно и вкусно: пикантный салат с ананасами и курицей
Кадр youtube.com
Праздничное блюдо можно приготовить за несколько минут

Новогодние праздники подошли к концу, но поводов собраться шумной компанией за столом впереди еще много. Удивит гостей пикантный салат с ананасами и курицей: оригинальное сочетание продуктов обладает неповторимым вкусом, а готовится такое блюдо быстро и легко.

Ингредиенты: картофель – 4 шт., куриная грудка – 200 г, ананасы консервированные – 200 г, яйца – 4 шт., лук зеленый – 20 г, яблоко – 1 шт., майонез – 2 ст. л., грецкие орехи – 20 г, соль, перец.

Способ приготовления:

Отдельно отварить куриную грудку, картофель и яйца. Затем порезать ингредиенты и поместить в емкость. Далее добавить кусочки ананаса, мелко нарезанный зеленый лук и натертое яблоко. Затем блюдо необходимо посолить и поперчить, а также заправить майонезом. Все тщательно перемешать.

Чтобы красиво подать салат к праздничному столу, каждую порцию можно аккуратно выложить на блюдо с помощью кулинарного кольца и сверху посыпать дробленым грецким орехом, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Кулинарный канал Тесто".

Пикантный салат с курицей и ананасами готов!

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата для похудения после новогодних праздников.

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Карина СИРАЗОВА

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