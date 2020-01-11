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Сбросить лишний вес после праздников: рецепт легкого и сытного салата, диета

Сбросить лишний вес после праздников: рецепт легкого и сытного салата
Фото: www.pixabay.com
Быстро вернуться в форму поможет включение этого блюда в диету

Новогодние праздники уже прошли и начались трудовые будни. После долгих и вкусных застолий многие ищут способ, как быстро и эффективно сбросить приобретенные килограммы. "Утро" делится рецептом быстрого в приготовлении салата, употребление которого которого поможет убрать лишний вес. 

Белковые салаты являются отличной составляющей диеты для похудения. Они прекрасно справляются с тем, чтобы помочь человеку сбросить лишний вес в проблемных местах и при этом обрести стройное и красивое тело без растяжек, пишет автор Яндекс.Дзен канала "Стройная Фигура". Белок является главным строительным элементов для построена мышечного каркаса в организме человека. Если исключить из яиц желтки, то останется самый полезный вариант белка, отлично подходящий для похудения. 

Для приготовления этого салата потребуется: 

  • одна куриная грудка
  • отварные белки трех яиц
  • пучок зеленого лука
  • одна банка кукурузы
  • один китайский огурец
  • 20 грамм нежирного сыра до 18% жирности
  • натуральный йогурт


Способ приготовления: 

В начале нужно отварить филе куриной грудки. После следует остудить, а затем расщепить на мелкие волокна. Далее трем все яичные белки на крупной терке и нарезаем лук. Огурец можно нарезать кубиками и добавить к нему кукурузу из банки. В конце нужно перемешать все ингредиенты и вуаля. Приятного аппетита! 

Получившийся салат следует есть два раза в день. Этого количества продуктов должно хватить на четыре порции. В течение остального времени можно употреблять в пишу только свежие огурцы и зеленые кислые яблоки. 

Ранее "Утро" делилось рецептом оригинального советского салата "Пассажирский", которым можно удивить гостей. 

Сергей САЗОНОВ

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