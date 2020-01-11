Быстро вернуться в форму поможет включение этого блюда в диету

Новогодние праздники уже прошли и начались трудовые будни. После долгих и вкусных застолий многие ищут способ, как быстро и эффективно сбросить приобретенные килограммы. "Утро" делится рецептом быстрого в приготовлении салата, употребление которого которого поможет убрать лишний вес.

Белковые салаты являются отличной составляющей диеты для похудения. Они прекрасно справляются с тем, чтобы помочь человеку сбросить лишний вес в проблемных местах и при этом обрести стройное и красивое тело без растяжек, пишет автор Яндекс.Дзен канала "Стройная Фигура". Белок является главным строительным элементов для построена мышечного каркаса в организме человека. Если исключить из яиц желтки, то останется самый полезный вариант белка, отлично подходящий для похудения.

Для приготовления этого салата потребуется:

одна куриная грудка

отварные белки трех яиц

пучок зеленого лука

одна банка кукурузы

один китайский огурец

20 грамм нежирного сыра до 18% жирности

натуральный йогурт





Способ приготовления:

В начале нужно отварить филе куриной грудки. После следует остудить, а затем расщепить на мелкие волокна. Далее трем все яичные белки на крупной терке и нарезаем лук. Огурец можно нарезать кубиками и добавить к нему кукурузу из банки. В конце нужно перемешать все ингредиенты и вуаля. Приятного аппетита!

Получившийся салат следует есть два раза в день. Этого количества продуктов должно хватить на четыре порции. В течение остального времени можно употреблять в пишу только свежие огурцы и зеленые кислые яблоки.

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