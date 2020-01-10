Это блюдо можно быстро приготовить к приходу гостей

Салат "Пассажирский" был невероятно популярен в 1960-е гг. и получил такое название потому, что его часто подавали в вагонах-ресторанах. "Утро" делится оригинальным рецептом советского блюда.

Ингрединеты: печень – 400 г, мука – 2 ст. л., половина луковицы, морковь – 1 шт., соленый огурец – 2 шт., сливочное масло – 2 ст. л., майонез, перец и соль.

Способ приготовления:

В классическом рецепте использовали только говяжью печень. Ее нарезать небольшими кусочками и смешать с мукой, затем обжарить в течение 10 минут, посолить и поперчить. Также ее можно отварить.

Лук нарезать полукольцами, морковь крупно натереть. После чего все вместе обжарить, причем можно как на растительном масле, так и на сливочном.

К классическому рецепту можно добавить яйцо, как советует автор Яндекс.Дзен-канала "Домсоветы". Его нужно взбить и просто выпечь как сковороде, как обычный блин. Остудить и нарезать соломкой.

Нарезать так же два соленых огурца и перемешать все ингредиенты. Добавить майонез и соль по вкусу. Салат "Пассажирский" готов!

Ранее "Утро" делилось рецептом легкого салата "Дамский каприз".