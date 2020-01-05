Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Дамский каприз": рецепт легкого салата на Рождество

"Дамский каприз": рецепт легкого салата на Рождество
Фото: www.globallookpress.com
Просто блюдо порадует гостей и родных

Рождество наступит уже совсем скоро, а дальновидные хозяйки уже сейчас продумывают праздничное меню. "Утро" представляет рецепт вкусного салата "Дамский каприз". 

Ингредиенты: куриное филе, сыр, 4 яйца, консервированные ананасы и чеснок. Для заправки салата можно взять сметану или майонез.

Этапы приготовления: яйца и курицу сварить и порезать кубиками, также порубить на маленькие кусочки ананас, сыр натереть, а чеснок подавить. Салат выкладывать в посуду слоями, а через один смазывать продукты заправкой. 

Сначала положить курицу, сверху после майонеза или сметаны – яйца, далее идет слой сыра и чеснока, затем выложить ананас. Салат можно украсить зернами граната, пишет автор блога "Рецепты от хозяюшки" на Яндекс.Дзене. 

Ранее "Утро" писало о том, что должно быть на столе в рождественскую ночь. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Украинцы окрысились на британцев из-за Крымского моста

В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей