Просто блюдо порадует гостей и родных

Рождество наступит уже совсем скоро, а дальновидные хозяйки уже сейчас продумывают праздничное меню. "Утро" представляет рецепт вкусного салата "Дамский каприз".

Ингредиенты: куриное филе, сыр, 4 яйца, консервированные ананасы и чеснок. Для заправки салата можно взять сметану или майонез.

Этапы приготовления: яйца и курицу сварить и порезать кубиками, также порубить на маленькие кусочки ананас, сыр натереть, а чеснок подавить. Салат выкладывать в посуду слоями, а через один смазывать продукты заправкой.

Сначала положить курицу, сверху после майонеза или сметаны – яйца, далее идет слой сыра и чеснока, затем выложить ананас. Салат можно украсить зернами граната, пишет автор блога "Рецепты от хозяюшки" на Яндекс.Дзене.

Ранее "Утро" писало о том, что должно быть на столе в рождественскую ночь.