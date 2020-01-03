На праздник 7 января издавна готовили эти блюда

Через несколько дней православные христиане отметят один из главных праздников. Рождество Христово принято встречать дома, в окружении семьи. Праздновать начинают еще накануне, вечером 6 января. Согласно традициям, стол должен был щедрым. "Утро" делится подборкой главных блюд, которые нужно приготовить в сочельник.

Так как 6 января – это последний день рождественского поста, угощения должны быть постными, без мяса. Ранее на Руси хозяйки готовили целых двенадцать блюд – по числу апостолов, бывших подле Христа на Тайной Вечере. Конечно, сегодня накрыть такой стол представляется весьма сложным. Однако можно остановить свой выбор на нескольких вариантах и подать те блюда, которые любит ваша семья.

На Рождество Христово обязательно угощали кутьей, или сочивом. Это сладкая каша из пшеницы, ячменя или риса. Сейчас в нее часто добавляют самые разнообразные ингредиенты: мармелад, миндаль и даже шоколад. Подавали в сочельник и винегрет – продукты для него недорогие, а готовить несложно.

Традиционным считается и напиток из сухофруктов на рождественском столе – взвар. Он символизирует живую воду, которая помогает очистить и душу, и тело. К празднику пекли множество пирогов и пирожков с разными начинками: грибами, картошкой и капустой. Делали и сладкие, с вареньем или маком.

На Рождество Христово также лепили вареники с постными начинками – овощными и сладкими, и пекли блины, которые символизируют солнце. При этом использовали для приготовления блинов не молоко, а воду от варки картофеля. Можно заменить ее минералкой.

Чтобы привлечь в дом богатство, на стол ставили блюда из бобовых – гороха и фасоли. Подавали также рыбу, постный борщ с сушеными грибами вместо мяса.

Обязательно присутствовали блюда из капусты, в том числе и голубцы, а также грибы – в виде закусок и начинок.

Самое главное, что нужно приготовить на Рождество Христово – 2020 – это кутья и взвар, отмечает автор канала "Дача Удачи" в "Яндекс. Дзен".

Ранее "Утро" писало о рождественских приметах и обычаях.