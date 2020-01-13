Простой рецепт вернет стройность после новогодних застолий

Есть и худеть возможно. Доказательством того служит белковый салат.

Богатое питательными веществами, а не калориями блюдо поможет сбросить до 17 кг за месяц, пишет автор Яндекс Дзен канал "Стройная Фигура". Для приготовления сытного салата для стройности понадобятся 20 г азиатской фасоли маш, по одной штучке свеклы и моркови, 200 г белокочанной капусты, столовая ложка растительного масла, соль и специи.

В натертый на специальной терке для моркови по-корейски микс из овощей мелко шинкуется капуста. В данное ассорти добавляется отварная фасоль, прованские травы, соль и перец. Все заправляется маслом.

"И вуаля, вкусный и легкий салатик уже готов", – резюмирует интернет-повар.

Ранее "Утро" поделилось альтернативой "Селедки под шубой". Этот салат украсит ваш стол на старый Новый год.