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Салат для похудения: как сбросить до 17 кг за месяц

Салат для похудения: как сбросить до 17 кг за месяц
Фото: pixabay.com
Простой рецепт вернет стройность после новогодних застолий

Есть и худеть возможно. Доказательством того служит белковый салат. 

Богатое питательными веществами, а не калориями блюдо поможет сбросить до 17 кг за месяц, пишет автор Яндекс Дзен канал "Стройная Фигура". Для приготовления сытного салата для стройности понадобятся 20 г азиатской фасоли маш, по одной штучке свеклы и моркови, 200 г белокочанной капусты, столовая ложка растительного масла, соль и специи.

В натертый на специальной терке для моркови по-корейски микс из овощей мелко шинкуется капуста. В данное ассорти добавляется отварная фасоль, прованские травы, соль и перец. Все заправляется маслом.

"И вуаля, вкусный и легкий салатик уже готов", – резюмирует интернет-повар. 

Ранее "Утро" поделилось альтернативой "Селедки под шубой". Этот салат украсит ваш стол на старый Новый год. 

Ксения АНДРЕЕВА

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