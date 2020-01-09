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Эффективно и без препаратов: как сбросить лишний вес после Нового года

Эффективно и без препаратов: как сбросить лишний вес после Нового года
Фото: www.pixabay.com
Диетолог раскрыла действенный способ похудения

Врач Марина Ваулина, специализирующаяся на диетологии, рассказала, что нужно делать для того, чтобы скорректировать питание после новогодних праздников, передает "Вечерняя Москва".  

Эксперт заверила, что важно в первую очередь снизить калорийность продуктов, не снижая при этом физические нагрузки. В таком случае может начаться стремительный сброс жировой массы. Ваулина также порекомендовала воздержаться от употребления белого хлеба, сдобной выпечки и сладостей.  

Вернуть форму также помогут монодиеты, которые как правило состоят из пропаренного риса и тертой моркови.  

Помимо этого, врач-диетолог посоветовала заменить употребление углеводов белками и пить не менее двух литров воды, устраивая при этом разгрузочные дни.  

Сергей САЗОНОВ

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