Диетолог раскрыла действенный способ похудения

Врач Марина Ваулина, специализирующаяся на диетологии, рассказала, что нужно делать для того, чтобы скорректировать питание после новогодних праздников, передает "Вечерняя Москва".

Эксперт заверила, что важно в первую очередь снизить калорийность продуктов, не снижая при этом физические нагрузки. В таком случае может начаться стремительный сброс жировой массы. Ваулина также порекомендовала воздержаться от употребления белого хлеба, сдобной выпечки и сладостей.

Вернуть форму также помогут монодиеты, которые как правило состоят из пропаренного риса и тертой моркови.

Помимо этого, врач-диетолог посоветовала заменить употребление углеводов белками и пить не менее двух литров воды, устраивая при этом разгрузочные дни.