Салат из красной рыбы можно приготовить за час

Если традиционные салаты надоели, то к старому Новому году – 2020 или любому другому празднику можно приготовить легкое блюдо с сыром. "Утро" представляет пошаговый рецепт салата "Морской", который удивит гостей.

Ингредиенты: слабосоленая красная рыба, 4 яйца, помидоры, сыр, зеленый лук, майонез. Для салата также понадобится форма для выпечки диаметром около 19 см.

Этапы приготовления: рыбу нарезать тонкими пластинами, на крупной терке натереть вареные яйца и на мелкой – сыр, порезать лук и помидоры на кубики, из которых нужно удалить сок и семена, чтобы салат не развалился. В форму для выпечки продукты укладывать слоями. Сначала выложить яйца, затем сделать сеточку из майонеза. Далее посыпать зеленый лук, который не стоит менять на репчатый. Этот слой смазывать майонезом не нужно.

Согласно рецепту, следующим слоем в салат идут помидоры, которые нужно покрыть сеточкой из майонеза. Сверху положить сыр и снова майонез, затем последним слоем – рыбу. Слои лучше не приминать, чтобы салат получился пышным. Блюдо, как пишет автор блога "Оля готовит" на Яндекс.Дзене, нужно убрать в холодильник на 2-3 часа.

Перед подачей салат украсить зеленым луком.

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