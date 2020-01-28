Канадское мясное блюдо не оставит равнодушных

Ребрышки в таком соусе пользуются большой популярностью в ресторанах Монреаля. Теперь запечь их сможет каждый с помощью простого пошагового рецепта. Для приготовления ребрышек потребуется духовка.

Ингредиенты

Свиные ребра – 1,2 кг

Яблочное пюре – 100 г

Кетчуп – 100 г

Соевый соус 3 – 4 ст.л.

Сухой чеснок – 0,5 ч.л.

Паприка – 0,5 ч.л.

Черный перец – 0,5 ч.л.

Корица молотая – 0,5 ч.л.

Сахар коричневый – 2ст.л.

Лимон – 0,5 шт.

Этапы приготовления

Первым делом нужно приготовить соус: в миске смешать яблочное пюре, кетчуп, сахар, соевый соус и сок половины лимона. После добавить сухие специи. Затем все хорошо перемешать.

Свиные ребра нужно залить получившимся маринадом и убирать минимум на 30 минут, написано в блоге "Готовим с Калниной Натальей".

Через некоторое время следует выложить ребрышки на противень, закрыть фольгой и поставить в разогретую духовку. Готовить мясо нужно 50 минут при температуре 220 градусов.

После фольгу нужно снять сверху влить маринад и выпекать еще 30 минут до золотистой корочки. Если надо, можно периодически поливать ребрышки соусом.

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